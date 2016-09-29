YOZGAT VALİLİĞİ'NDEN BAR, PAVYON VE GAZİNO AÇIKLAMASI
Yozgat Valiliği'nin il genelinde faaliyet gösteren gazino, bar ve pavyon gibi alkollü içecek tüketilen tüm umuma açık yerleri kapattığı yönündeki haberlerin ardından Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'tan açıklama geldi.
Yozgat Valiliği'nin il genelinde faaliyet gösteren gazino, bar ve pavyon gibi alkollü içecek tüketilen tüm umuma açık yerleri kapattığı yönündeki haberlerin ardından Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'tan açıklama geldi. Vali Yurtnaç, "Bütün içkili mekanları kapatmadıklarını, bar, pavyon ve buna benzer standardı düşük yerleri kapattıklarını" söyledi. Vali, "Bölgemizde 28 tane bu manada yerler var, bunlarla ilgili tedbirler uygulanacak” ifadelerini kullandı.
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