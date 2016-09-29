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yozgat valiliği'nden bar, pavyon ve gazino açıklaması

YOZGAT VALİLİĞİ'NDEN BAR, PAVYON VE GAZİNO AÇIKLAMASI

Yozgat Valiliği'nin il genelinde faaliyet gösteren gazino, bar ve pavyon gibi alkollü içecek tüketilen tüm umuma açık yerleri kapattığı yönündeki haberlerin ardından Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'tan açıklama geldi.

Tarih : 29 Eylül 2016, 16:05
Puan Ver : Yozgat Valiliği'nden Bar, Pavyon Ve Gazino Açıklaması(0/10)


Yozgat Valiliği'nin il genelinde faaliyet gösteren gazino, bar ve pavyon gibi alkollü içecek tüketilen tüm umuma açık yerleri kapattığı yönündeki haberlerin ardından Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'tan açıklama geldi. Vali Yurtnaç, "Bütün içkili mekanları kapatmadıklarını, bar, pavyon ve buna benzer standardı düşük yerleri kapattıklarını" söyledi. Vali, "Bölgemizde 28 tane bu manada yerler var, bunlarla ilgili tedbirler uygulanacak” ifadelerini kullandı.








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