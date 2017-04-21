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youtube'den mobil canlı yayın koşulu için düzenleme geldi

YOUTUBE'DEN MOBİL CANLI YAYIN KOŞULU İÇİN DÜZENLEME GELDİ

Youtube'den mobil canlı yayın koşulu için düzenleme geldi. Bakalım firma canlı yayın yapmak için neleri değiştirdi?

Tarih : 21 Nisan 2017, 09:51
Puan Ver : Youtube'den Mobil Canlı Yayın Koşulu İçin Düzenleme Geldi(7/10)6


Youtube'den mobil canlı yayın koşulu için düzenleme geldi. Bakalım firma canlı yayın yapmak için neleri değiştirdi?



İnternetin en büyük video platformlarından Youtube, bu yılın Şubat ayında kullanıcılarının mobil cihazlarından canlı yayını yapmalarını sağlamıştı. Ancak bunda küçük bir kısıtlama vardı ve sadece 10.000abonesi olanlar mobil canlı yayın yapma şansına erişebiliyordu. Bu rakam çok bulunmuş olacak ki, bir düzenlemeye gidildi. Youtube'den mobil canlı yayın koşulu için düzenleme geldi, bakalım detaylar neler?



Youtube'nincanlı yayın oluşturma yardımı sayfasında bu düzenlemeye yer verildi. Artık mobil cihazlarından canlı yayın yapmak isteyen kullanıcıların 10.000aboneye değil1000aboneye ihtiyaçları var. Firma bu gerekliliği yüzde90oranında düşürdü ve daha çok kullanıcının bu özelliği sunmasını hedefledi.



Bu arada mobil dünyada canlı yayın imkanı sunan tek platformun Youtubeolmadığı biliniyor. Bilinen uygulamalar arasında Periscopeve Instagram,bu özelliği sunuyor. Youtube'nin bu özelliğini geç kullanıma sunduğu tartışılırken, bir diğer can sıkıcı nokta da sitenin hâlâmobil canlı yayın için belli bir abone şartı koşması.



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