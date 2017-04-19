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youtube'den araba kullanmayı öğrenen 8 yaşındaki çocuk trafiğe çıktı

YOUTUBE'DEN ARABA KULLANMAYI ÖĞRENEN 8 YAŞINDAKİ ÇOCUK TRAFİĞE ÇIKTI

Youtube'den araba kullanmayı öğrenen 8 yaşındaki çocuk trafiğe çıktı. İşte Amerika'da gerçekleşen şaşırtıcı olayın detayları.

Tarih : 19 Nisan 2017, 09:58
Puan Ver : Youtube'den Araba Kullanmayı Öğrenen 8 Yaşındaki Çocuk Trafiğe Çıktı(6/10)4


Youtube'den araba kullanmayı öğrenen 8 yaşındaki çocuk trafiğe çıktı. İşte Amerika'da gerçekleşen şaşırtıcı olayın detayları.



Youtube, birçok konuda bilgilerin bulunabileceği zengin bir video sitesi. Aynı zamanda bir şeyleri öğrenmek isteyenlerin de kaynak olarak kullandığı Youtube'de resim nasıl çizilir?, yemek nasıl yapılır?, araba nasıl kullanılır?' gibi birçok rehber videosu bulunuyor. Bu bağlamda Youtube'denaraba kullanmayı öğrenen 8 yaşındaki çocuk trafiğe çıktı.



Olay, Amerika'nın Ohioeyaletinde meydana geldi. Karnı acıkan 8yaşındaki çocuk 4yaşındaki kız kardeşini alarak bir araba ile fast foodrestoranına gitti. Arabayı kullanmak için ise anne ve babasının uyumasını bekledi. Olay teknoloji haberi yapan ise 8 yaşındaki çocuğun arabayı kullanmayı Youtube'deki ders videolarından öğrenmesiydi.



Haberde polis memurunun “çocuğun kızkardeşini arabanın arkasına alarak, dönüşler ve demiryolu hattı içeren yolları kullanarak evinden 1 mil uzaktaki restorana gittiği, şahitlere göre çocuğun trafik kurallarına uyduğu ve hız limitinde gittiği” sözlerine yer verildi.



Fast food restoranında yemek yiyen çocukları görenler, polise ve çocukların ailesine haber verdi. Arabayı kullanan çocuk da polise “araba kullanmayı Youtube'den öğrendiğini” söyledi. Olayda kimse yara almadı.



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