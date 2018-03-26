Son Dakika! Irak Hükümeti, Irak Ordusunun Sincar'a Yerleştiğini Resmen Açıkladı.
Milyonluk Vurgun! Aynı Daireyi 123 Kişiye Birden Sattı
'kitaptan Kafanızı Kaldırmayın' Deyip Kız Öğrencileri Taciz Etti!
Babanın En Ağır Yükü! Bir Tabut İki Cenaze
Dünyanın Düz Olduğunu Kanıtlamak İçin Kendini Uzaya Fırlattı
Erdoğan'dan Sincar Sorusuna Yanıt: Irak Başaramazsa Gereğini Yaparız
Erdoğan: 'münbiç'ten Çıkmayız' Yaklaşımı Trump'ın İradesi Değil
Erdoğan'dan Ab Çıkışı: İstemeyenlerin Ciğerini Biliyoruz
Yolda Yürürken Kafasına Mermer Düşen Eski Futbolcu Hayatını Kaybetti
Tarihi Zirveye Saatler Kaldı! İşte Masadaki Konular
Youtube'dan Şaşırtan Uygulama! Kullanıcıları Reklama Boğacak
Fenerbahçeli Mehmet Ekici Çok İddialı: Kupa Bizim Olacak
Uefa Gençlik Merkezi Başkanı John Delaney: Burada Bir Futbol Felsefesi Var
Köpeğe Çarpmamak İçin Direksiyonu Kırdı, Çok Sayıda Asker Yaralandı!
Hamamlara Eş Zamanlı Fuhuş Baskını
Minibüsün Gizli Bölmesinden Binlerce Kaçak Sigara Çıktı!
F.Bahçe'de, Kadın Basketbol Takımı Koçu Fırat Oku İle Yollar Ayrıldı
Erdoğan İstemişti! Katar, Sevakin Limanı Projesini Finanse Edecek
Ciftlik Bank'ın Son Mağdurları Futbolcular
Rusya'daki Avm Faciasında Bilanço Ağırlaşıyor: Çoğu Çocuk 64 Kişi Öldü

YouTube'dan şaşırtan uygulama! Kullanıcıları reklama boğacak

YOUTUBE'DAN ŞAŞIRTAN UYGULAMA! KULLANICILARI REKLAMA BOĞACAK

YouTube'un müzikten sorumlu yöneticisi Lyor Cohen, platformu müzik dinlemek için kullananlara rahatsız edici sıklıkta reklam göstermeyi planladığını belirtti.

Tarih : 26 Mart 2018, 13:40
Puan Ver : Youtube'dan Şaşırtan Uygulama! Kullanıcıları Reklama Boğacak(5/10)1

South by Southwest müzik festivalinde konuşan YouTube'un müzikten sorumlu yöneticisi Lyor Cohen, platformu ücretsiz müzik servisi olarak kullananlara çok sık reklam göstermek istediklerini söyledi.

YENİ SERVİSE YÖNLENDİRECEK

Spotify ve Apple Music ile rekabet edecek bir müzik servisi üzerinde çalışan YouTube, video paylaşım sitesinde ağırlıklı olarak müzik dinleyen kullanıcıları reklamlarla yeni servisine yönlendirmeye çalışacak.

"Stairway to Heaven'ı dinledikten hemen sonra karşınıza reklam çıktığında mutlu olmayacaksınız" diyen Cohen, YouTube'un tıpkı Spotify gibi kullanıcıları reklamlarla önce bunaltıp sonra ücretli üyeliğe cezbedeceğinin haberini verdi.

BUNALTICI SIKLIKTA REKLAM VERECEK

Bunaltıcı sıklıktaki reklamların uzun süreler müzik dinleyen kullanıcıları hedefleyeceği tahmin ediliyor.

Söz konusu reklamların ne zaman devreye sokulacağı ve YouTube'un müzik akış servisinin hangi tarihte kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Youtube  Dan  Şaşırtan  Uygulama  Kullanıcıları  Reklama  Boğacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER