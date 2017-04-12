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youtube'dan para kazanma kuralı değişti

YOUTUBE'DAN PARA KAZANMA KURALI DEĞİŞTİ

Youtuber olmak isteyenlere kötü bir haberimiz var. Firma sistemi kötü niyetli kullananlara karşı önlem aldı. Youtube'dan para kazanma kuralı değişti.

Tarih : 12 Nisan 2017, 09:46
Puan Ver : Youtube'dan Para Kazanma Kuralı Değişti(5/10)3


Youtuber olmak isteyenlere kötü bir haberimiz var. Firma sistemi kötü niyetli kullananlara karşı önlem aldı. Youtube'dan para kazanma kuralı değişti.



Youtube Partnerprogramı başlayalı birkaç yıl oldu. Bu program sayesinde Youtubekullanıcılarına para kazanma yolu açılmıştı. Kullanıcılar, siteye yüklediği özgün ve telif hakkı içermeyen videolardan reklamlar sayesinde para kazanıyordu. Ancak bu sistemin de açığını bulan kullanıcılar, sistemi suistimal edip haksız kazanmaya başlayınca Youtubeduruma el koymaya karar verdi. Youtube'dan para kazanma kuralı değişti.



Ancak bu gelişme gözünüzü korkutmasın. Youtube korkunç kurallar koymadı. Sadece Youtube hesabından para kazanma özelliğini açmaya yarayan ‘Monetizetion‘ özelliğini kullanmak için, kullanıcıların videolarının toplam 10.000izlenmeyi geçmesi gerekecek.



Bu da sıfırdan bir hesap açan kişinin, ilk videosu ile para kazanamayacağı anlamına geliyor. Para kazanacak kişinin videoları10.000görüntülenme alana kadar para kazanamayacağı için hesap sahibinin de biraz sabır etmesi gerekecek. Kullanıcının hesabındaki videolar hedef rakama ulaştığında, Youtube tarafından hesaptaki aktiviteler incelenecek ve sitenin politikasını çiğneyen durumlar yoksa, para kazanma özelliği aktif edilecek.



Bu, film ve müzik gibi telif hakkı ile korunan içerikleri alıp, Youtube'ayükleyen ve böylelikle haksız para kazanan hesapların önünü kesmek için yapıldı. Ancak kurunun yanında yaş da yanacak ve Youtube'u bir iş modeli olarak görüp para kazanmayı hedefleyenler biraz beklemek zorunda kalacak.



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