YOUTUBE'DAKİ 4 FETÖ VİDEOSUNA ERİŞİM ENGELİ KARARI
Sosyal paylaşım sitesi Youtube'da farklı tarihlerde yayınlanan 4 videoya, FETÖ terör örgütünün propagandası yapıldığı gerekçesiyle erişim engellendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdiği yazıda, 4 videoya erişim yasağı konulmasını talep etti.
TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI
Yazıda, Youtube'da "HerkulNagme" rumuzlu kullanıcı tarafından 28 Temmuz'da "Diyanet mi, rapor mu?", 6 Ağustos'ta "Süfyaniyet çağı, toplumsal cinnet ve hukuk mücadelesi (Bamteli)", 11 Ağustos'ta "Üçüncü Şeytanlık Faslı" ve 13 Ağustos'ta "Son şeytani senaryo (Bamteli)" adlı paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, "Bu yayın içeriklerinin, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesinde düzenlenen 'terör örgütü propagandası' suçu soruşturmaları kapsamında FETÖ/PDY'nin propagandasına yönelik olduğu anlaşılmıştır." denildi.
MAHKEME ERİŞİMİ ENGELLEDİ
Başsavcılık yazısında, suç oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebinin bulunması gerekçesiyle yayınlarla ilgili erişimin engellenmesine karar verilmesi istendi. Talebi değerlendiren İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu paylaşımların içeriklerinin terör örgütü FETÖ/PDY'nin propagandasına yönelik olduğunun anlaşıldığını belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebini kabul etti.
Hakimlik, söz konusu internet adreslerinde yer alan içeriğe, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 9. maddesi gereğince erişimin engellenmesine karar verdi. Söz konusu karar gereği için Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderildi.
Kaynak: haberinburada
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