O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

youtube'da ahmet kaya severlerden tepki çekiyor

YOUTUBE'DA AHMET KAYA SEVERLERDEN TEPKİ ÇEKİYOR

Youtube'da "Adele, Ahmet Kaya'nın Acılara Tutunmak şarkısını mı çaldı?" tartışmaları başladı. Adele'in milyonlar tarafından beğenilen şarkısının Ahmet Kaya'nın parçasının benzerliği üzerine Youtube'dan tepki yağdı.

Tarih : 09 Aralık 2015, 09:27
Puan Ver : Youtube'da Ahmet Kaya Severlerden Tepki Çekiyor(5/10)4


 



Şarkıları tüm dünyada tıklanma rekorları kıran Adele hakkında çıkan son iddia gündeme bomba gibi düştü. 5 yıl aradan sonra müzik dünyasına iddialı bir giriş yapan Adele'in tüm dünyada bir anda hit olan 25 isimli albümdeki en beğenilen şarkı olan "Million Years Ago'nun Ahmet Kaya'nın çok sevilen parçası Acılara Tutunmak ile birebir benzediği ortaya çıktı. Benzerliğin farkedilmesi ve medyada yer bulması üzerine Türkiye'de bir anda "Adele, Ahmet Kaya'nın Acılara Tutunmak şarkısını mı çaldı?" tartışmaları başladı.



BAŞKA İDDİALAR DA VAR



Hem Adele'in hem Ahmet Kaya'nın şarkısını dinleyenlerin büyük bir kısmı benzerliği farketti. Tartışmaların sosyal medyada da yankı bulması üzerine benzerlik tartışması, Türkiye sınırlarını da aşarak uluslarası platformlara taşındı. Adele'in Ahmet Kaya'nın Acılara Tutunmak şarkısından esinlenip esinlenmediği tartışmaları sürerken, şarkının başka parçaların melodilerine de benzediği iddiaları gündeme geldi. İngiltere'de ve ABD'de de şarkının Mariah Carey'in My All'ına ve Phantom Of The Opera'nın da bir bölümüne benzediği iddia ediliyor.



Farklı tarışmalar söz konusu olsa da en hararetli tartışma Türkiye'de yaşanıyor. Özellikle Ahmet Kaya hayranları, YouTube'da Adele'in şarkılarının yüklendiği hesaba, yüzlerce yorum yağdırdı. İngilizce ve Türkçe yapılan yorumlarda Adele'nin Ahmet Kaya'nın Acılara Tutunmak şarkısını aldığı belirtilirken, Ahmet Kaya şarkılarını paylaştı. Üstelik yorum yapanlar arasında Adele'in İngiliz hayranları da var.



ADELE'İN SÖZCÜSÜ CEVAP VERMEDİ



Tartışmaların alevlenmesi ardından İngiliz şarkıcı Adele'in yeni albümündeki bir şarkının Ahmet Kaya'nın şarkısına benzetilmesi, İngiliz basınının da dikkatini çekti. Türkiye'de ve sosyal medyada yayınlan iddialara yer veren Independent gazetesi, bu tartışmayı "Adele'in 'Milyonlarca Yıl Önce'si, başka bir liste başı şarkıdan milyonlarca km uzakta değil" başlığıyla verdi. Haberde sosyal medyadaki bazı Türkçe hesaplarda Adele'in hırsızlıkla suçlandığı ifade edildi. Adele'in sözcüsünün iddiaları cevaplamadığını yazan Indepented gazetesi, Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın da "Dünya çapında bir ismin şarkı çalmaya tenezzül edeceğini sanmadığını" söylediği bilgisini paylaştı.








Etiketler: Youtube  Da  Ahmet  Kaya  Severlerden  Tepki  Çekiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER