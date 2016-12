Şarkıları tüm dünyada tıklanma rekorları kıran Adele hakkında çıkan son iddia gündeme bomba gibi düştü. 5 yıl aradan sonra müzik dünyasına iddialı bir giriş yapan Adele'in tüm dünyada bir anda hit olan 25 isimli albümdeki en beğenilen şarkı olan "Million Years Ago'nun Ahmet Kaya'nın çok sevilen parçası Acılara Tutunmak ile birebir benzediği ortaya çıktı. Benzerliğin farkedilmesi ve medyada yer bulması üzerine Türkiye'de bir anda "Adele, Ahmet Kaya'nın Acılara Tutunmak şarkısını mı çaldı?" tartışmaları başladı.



BAŞKA İDDİALAR DA VAR



Hem Adele'in hem Ahmet Kaya'nın şarkısını dinleyenlerin büyük bir kısmı benzerliği farketti. Tartışmaların sosyal medyada da yankı bulması üzerine benzerlik tartışması, Türkiye sınırlarını da aşarak uluslarası platformlara taşındı. Adele'in Ahmet Kaya'nın Acılara Tutunmak şarkısından esinlenip esinlenmediği tartışmaları sürerken, şarkının başka parçaların melodilerine de benzediği iddiaları gündeme geldi. İngiltere'de ve ABD'de de şarkının Mariah Carey'in My All'ına ve Phantom Of The Opera'nın da bir bölümüne benzediği iddia ediliyor.



Farklı tarışmalar söz konusu olsa da en hararetli tartışma Türkiye'de yaşanıyor. Özellikle Ahmet Kaya hayranları, YouTube'da Adele'in şarkılarının yüklendiği hesaba, yüzlerce yorum yağdırdı. İngilizce ve Türkçe yapılan yorumlarda Adele'nin Ahmet Kaya'nın Acılara Tutunmak şarkısını aldığı belirtilirken, Ahmet Kaya şarkılarını paylaştı. Üstelik yorum yapanlar arasında Adele'in İngiliz hayranları da var.



ADELE'İN SÖZCÜSÜ CEVAP VERMEDİ



Tartışmaların alevlenmesi ardından İngiliz şarkıcı Adele'in yeni albümündeki bir şarkının Ahmet Kaya'nın şarkısına benzetilmesi, İngiliz basınının da dikkatini çekti. Türkiye'de ve sosyal medyada yayınlan iddialara yer veren Independent gazetesi, bu tartışmayı "Adele'in 'Milyonlarca Yıl Önce'si, başka bir liste başı şarkıdan milyonlarca km uzakta değil" başlığıyla verdi. Haberde sosyal medyadaki bazı Türkçe hesaplarda Adele'in hırsızlıkla suçlandığı ifade edildi. Adele'in sözcüsünün iddiaları cevaplamadığını yazan Indepented gazetesi, Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın da "Dünya çapında bir ismin şarkı çalmaya tenezzül edeceğini sanmadığını" söylediği bilgisini paylaştı.