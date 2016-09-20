Yıllardır kendisi için Facebook'a rakip bir sosyal medya servisi kurmak için denemediğini bırakmayan Google, nihayet elinin altındaki altın madenini fark etmiş olabilir.



Yıllardır kendisi için Facebook'a rakip bir sosyal medya servisi kurmak için denemediğini bırakmayan Google, nihayet elinin altındaki altın madenini fark etmiş olabilir.



Google, YouTube'un public beta versiyonunda, servise sosyal medya yetenekleri katacak yeni özellikleri test etmeye başladı. Facebook ve Twitter, sosyal medya deneyimini video odaklı bir formata çevirmeye çalışırken, video paylaşımı konusunda dünyanın en güçlü markası olan YouTube bu konuda zaten herkesten önde olduğunu fark etmiş olacak ki, servisin ara yüzüne yeni bir sekme ekliyor.



YouTube'da yer alacka yeni Community sekmesi, tam anlamıyla bir sosyal medya servisi olarak işlev görecek. Bu sekmede yayıncılar ve izleyiciler farklı metinler paylaşabilecekler, GIF animasyonları ve fotoğraflarla birbirlerine cevap verebilecekler. Kullanıcılar bu sekmede yer alan “haberler” sayfasında, takip ettikleri diğer kullanıcıların ve yayıncıların hareketlerini, paylaşımlarını, yorumlarını görebilecek, tartışmalara katılabilecekler.



YouTube halihazırda, abonelikler sekmesi ile, kullanıcılara abone oldukları kanallarda yayınlanan yeni videoları duyuruyor ancak bu duyurular sadece yeni video yayını ile sınırlı. Community (Topluluk) sekmesi ise sadece video yayınlarını değil, yorumları, tartışmaları, fotoğraf ve metin paylaşımlarını da içerek bir haber sayfasına ev sahipliği edecek. Böylece YouTube, Facebook ve Twitter'dan alıştığımız standart sosyal medya servisi özelliklerine kavuşmuş olacak.



Google bu fırsatı iyi değerlendirecek olursa, yıllardır aradığı sosyal medya atılımını nihayet başarabilir. Ancak rakiplerinin de yerinde durmadığını hatırlamakta fayda var. Facebook live video servisi ve Instagram videoları ile çoktan YouTube kadar güçlü bir video paylaşım servisine dönüşmüş durumda. Twitter'ın da Periscope sayesinde video alanında önemli bir oyuncuya dönüştüğü inkar edilemez. Google bu kez elindeki YouTube kozunu doğru kullanamazsa, YouTube'un sahip olduğu liderliği de Facebook ve Twitter'a kaptırma riskiyle karşı kaşıya bulunuyor.



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