YouTube biri iyi biri kötü sayılabilecek iki yeniliğini ortaya çıkardı. Özellikle YouTube'a telefonuyla girenler için 'atlanamayan reklam' sıkıntısı çok yakında başlıyor.



İsterseniz ilk olarak can sıkıcı olan yenilikten bahsedelim. YouTube'un "Bumper ads" adını verdiği yenilik, atlanması mümkün olmayan reklamlar. Tüketime sunulmaya hazırlanan reklamlar, normalde beş saniyeden sonra atlanabilen reklamların aksine, hiç atlanamıyorlar.







Hedef kitlesi mobil kullanıcılar olan yeni reklamlar, Mayıs'tan itibaren telefon ve tabletlerde görünmeye başlayacaklar. Bu yüzden önümüzdeki birkaç gün reklam atlamanın keyfini çıkarmaya bakın.







DAHA AKILLI ÖNERİLER







Şimdi sıra can sıkmayan yenilikte. YouTube'un iOS ve Android uygulamaları, video keşfetmenizi kolaylaştıran yeni bir giriş sayfasıyla güncelleniyorlar. Videolardan alınan görüntüler, sayfada ön planda gösteriliyor; küçük önizlemelere yer verilmiyor.







Yeni tasarım, geçmişte izlediğiniz videolara yönelik kişisel önerilerle destekleniyor. YouTube, önerilerin izleme alışkanlıklarınızı ele alan "derin sinirsel ağ teknolojisinden" faydalandığını, zaman içinde daha akıllı hale geldiğini söylüyor. Yeni öneri sistemi, üye olduğunuz kanallardan videoları seçip öne çıkarma konusunda da becerikli görünüyor.