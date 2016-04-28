O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

youtube'a girenlere çok kötü haber

YOUTUBE'A GİRENLERE ÇOK KÖTÜ HABER

YouTube biri iyi biri kötü sayılabilecek iki yeniliğini ortaya çıkardı. Özellikle YouTube'a telefonuyla girenler için 'atlanamayan reklam' sıkıntısı çok yakında başlıyor.

Tarih : 28 Nisan 2016, 09:32
Puan Ver : Youtube'a Girenlere Çok Kötü Haber(6/10)8


İsterseniz ilk olarak can sıkıcı olan yenilikten bahsedelim. YouTube'un "Bumper ads" adını verdiği yenilik, atlanması mümkün olmayan reklamlar. Tüketime sunulmaya hazırlanan reklamlar, normalde beş saniyeden sonra atlanabilen reklamların aksine, hiç atlanamıyorlar.



Hedef kitlesi mobil kullanıcılar olan yeni reklamlar, Mayıs'tan itibaren telefon ve tabletlerde görünmeye başlayacaklar. Bu yüzden önümüzdeki birkaç gün reklam atlamanın keyfini çıkarmaya bakın.



DAHA AKILLI ÖNERİLER



Şimdi sıra can sıkmayan yenilikte. YouTube'un iOS ve Android uygulamaları, video keşfetmenizi kolaylaştıran yeni bir giriş sayfasıyla güncelleniyorlar. Videolardan alınan görüntüler, sayfada ön planda gösteriliyor; küçük önizlemelere yer verilmiyor.



Yeni tasarım, geçmişte izlediğiniz videolara yönelik kişisel önerilerle destekleniyor. YouTube, önerilerin izleme alışkanlıklarınızı ele alan "derin sinirsel ağ teknolojisinden" faydalandığını, zaman içinde daha akıllı hale geldiğini söylüyor. Yeni öneri sistemi, üye olduğunuz kanallardan videoları seçip öne çıkarma konusunda da becerikli görünüyor.








Etiketler: Youtube  A  Girenlere  Çok  Kötü  Haber    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER