YOUTUBE, VR VİDEO KALİTESİNİ GELİŞTİRDİ
Google, teknoloji çalışmalarına devam ediyor. Firma, Youtube VR video kalitesini geliştirdi.
Google, teknoloji çalışmalarına devam ediyor. Firma, Youtube VR video kalitesini geliştirdi.
Son günlerin revaçta teknolojisi sanal gerçeklik (VR),Youtube'un3D, 4K gibi desteklediği
video teknolojilerinden birisi. Ancak büyük boyuta sahip olan sanal gerçeklik videolarını
akıcı ve kesintisiz oynatmak için kaliteden ödün vermek gerekebiliyordu. Google, bu
işlemin daha da iyi olmasını istiyor. Bu istek doğrultusunda Youtubeve Daydream'inortak
çalışmaları ile VRvideolarının ayrıntı seviyesini artıracak yeni bir görüntüleme tekniği
geliştirildi.
Sanal gerçeklik videoları, o etkileyici deneyimi sağlamak için video çerçevesi başına çok
sayıda piksel gerektiriyor. Bu deneyim için insan gözünün görme keskinliği ile video akış
hızının eşlemesi gerekiyor. Ancak kullanıcıların internet hızı ve kullandıkları cihazın
uyumluluğu sınırlı olduğu için her zaman mükemmel bir deneyim sunulamıyor.
Bu sorunu aşmanın yolu daha iyi görüntüleme yöntemleri kullanmak. Çalışmalar sonucunda bulunan yeni yöntem temel olarak, tüm açı değişiklikleri boyunca eşit sayıda piksel dağıtıyor. Geleneksel yöntemlerde yalnızca belirli alanlarda keskin resimler sunuluyordu. Bu yöntem ile VR videolarda belirgin zayıf noktalar ortadan kalkıyor.
Youtube VR videoları yakında diğer platformlarda da iyileşecek
Yeni görüntüleme metodu şimdilik sadece Androidcihazlarda çalışıyor ancak Google, bu
özelliğin yakında iOSve masaüstü platformları için de geleceğini duyurdu.
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