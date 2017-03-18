

Google, teknoloji çalışmalarına devam ediyor. Firma, Youtube VR video kalitesini geliştirdi.



Son günlerin revaçta teknolojisi sanal gerçeklik (VR),Youtube'un3D, 4K gibi desteklediği



video teknolojilerinden birisi. Ancak büyük boyuta sahip olan sanal gerçeklik videolarını



akıcı ve kesintisiz oynatmak için kaliteden ödün vermek gerekebiliyordu. Google, bu



işlemin daha da iyi olmasını istiyor. Bu istek doğrultusunda Youtubeve Daydream'inortak



çalışmaları ile VRvideolarının ayrıntı seviyesini artıracak yeni bir görüntüleme tekniği



geliştirildi.



Sanal gerçeklik videoları, o etkileyici deneyimi sağlamak için video çerçevesi başına çok



sayıda piksel gerektiriyor. Bu deneyim için insan gözünün görme keskinliği ile video akış



hızının eşlemesi gerekiyor. Ancak kullanıcıların internet hızı ve kullandıkları cihazın



uyumluluğu sınırlı olduğu için her zaman mükemmel bir deneyim sunulamıyor.



Bu sorunu aşmanın yolu daha iyi görüntüleme yöntemleri kullanmak. Çalışmalar sonucunda bulunan yeni yöntem temel olarak, tüm açı değişiklikleri boyunca eşit sayıda piksel dağıtıyor. Geleneksel yöntemlerde yalnızca belirli alanlarda keskin resimler sunuluyordu. Bu yöntem ile VR videolarda belirgin zayıf noktalar ortadan kalkıyor.



Youtube VR videoları yakında diğer platformlarda da iyileşecek



Yeni görüntüleme metodu şimdilik sadece Androidcihazlarda çalışıyor ancak Google, bu



özelliğin yakında iOSve masaüstü platformları için de geleceğini duyurdu.



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