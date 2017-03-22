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youtube vr sanal gerçeklik videolarında güncelleme

YOUTUBE VR SANAL GERÇEKLİK VİDEOLARINDA GÜNCELLEME

Google, VR sanal gerçeklik videolarının YouTube platformu üzerinden izlenmesine olanak vermişti, şimdi ise daha iyi görüntü verebilmek adına güncelleme getirdi.

Tarih : 22 Mart 2017, 10:36
Puan Ver : Youtube Vr Sanal Gerçeklik Videolarında Güncelleme(8/10)8


Google, VR sanal gerçeklik videolarının YouTube platformu üzerinden izlenmesine olanak vermişti, şimdi ise daha iyi görüntü verebilmek adına güncelleme getirdi.



Google teknolojinin ilerlemesi konusunda en önemli çalışma yürüten firmalardan biri. Tüm dünyada kullanılan sahibi olduğu video izleme platformu Youtube‘da da önemli bir gelişmeye imza attı. Geleceğin teknolojilerinden VR sanal gerçeklik videolarını platform üzerinden izlenmesini sağlayan firma şimdi bu görüntülerdeki kaliteyi artırdı. Böyle Google, yayınlanmasına olanak verdiği VR videoların kalitesinde iyileştirmeye gitmiş oldu.



Bilindiği gibi VR olarak adlandırılan sanal gerçeklik videoları kendi performansını yani gerçekçiliğini sunabilmek için kullanılan internet veya cihazın tam anlamıyla işlevini yerine getirmesi gerekir. Ancak genel olarak yaşanan internet sorunlarından dolayı bu teknolojiyi kullananlar yeterince kullanmıyor. Durum böyle olunca Googleekibi bu sorunu aşabilmek için daha iyi görüntüleme yöntemleri kullanması olarak görüyor. Çalışmalar sonucunda bulunan yeni yöntem temel olarak, tüm açı değişiklikleri boyunca eşit sayıda piksel dağıtıyor. Geleneksel yöntemlerde yalnızca belirli alanlarda keskin resimler sunuluyordu. Bu yöntem ile VR videolarda belirgin zayıf noktalar ortadan kalkıyor.



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Etiketler: Youtube  Vr  Sanal  Gerçeklik  Videolarında  Güncelleme    haber

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