Dünyanın en popüler video paylaşım platformu olan YouTube video öneri algoritmasında değişiklik yapacağını duyurdu. İşte resmi olarak açıklanan bu yeniliğin detayları.



Dünyanın en popüler video paylaşım platformu olan YouTube video öneri algoritmasında değişiklik yapacağını duyurdu. İşte resmi olarak açıklanan bu yeniliğin detayları.



Son yıllarda kullanımı giderek artan YouTube, yayıncılar için ciddi bir gelir kaynağı, izleyiciler için ise tam anlamıyla bir eğlence platformuna dönüşmüş durumda. Şimdi bu eğlence deneyimini artıracak yeni bir yazılımsal değişiklik söz konusu. YouTube uygulaması değişiyor.



YouTube video öneri algoritması!



YouTube'un resmi blog sayfasında yapılan bir açıklamaya göre öncelikle YouTube tasarımında bazı değişiklik yapılacak. Bu değişiklikler Android ve iOS platformlarını ilgilendiriyor. Masaüstünde bir fark şimdilik olmayacak.



Öncelikle ilk değişiklik YouTube uygulamasının açılış ekranında bizleri karşılayacak. Artık videoların önizleme görselleri daha yüksek çözünürlüklü olacak. Ve ana sayfada direkt olarak takip edilen kanalların son güncellemeleri yer alacak. Bir diğer ufak detay ise kanal ikonlarının daha büyük gözükmesi olacak. Asıl fark ise YouTube'un görünmeyen tarafında.



YouTube video öneri konusunda daha etkin sonuçlar göstermek için yeni bir sistem kullanacağını açıkladı. Buna göre YouTube, izleme geçmişinizi, beğenilerinizi ve aboneliklerinizi filtre edecek, kayıt altına alacak. YouTube aktiviteleriniz göz önüne alınarak öneriler yapılacak. Bu sistem “deep neural network” olarak adlandırılıyor. Tüm bu işlemin otomatik olarak yapılacağı da vurgulanıyor. 76 dilde hizmet veren YouTube bu özelliği ile kullanıcıların daha fazla ilgisini çekecek videolar önermeyi hedefliyor. Konu hakkında paylaşılan ekran görüntülerini aşağıda bulabilirsiniz.



Sıvı soğutmaya sahip 5 güncel telefon!