

Video paylaşım pazarının lideri YouTube, servis hakkındaki rakamları açıklayarak rakiplerini pes ettirme noktasına getirdi.



Google'ın Chief Business Officer Omid Kordestani'nın yaptığı açıklamaya göre, Google'ın ana sayfasını ziyaret edenlerin sayısı sn bir yılda üçe katlandı. Bu hesapla Google şu anda ABD'deki kablolu TV'den daha fazla izleyiciye sahip bir mecra haline dönüşmüş durumda.



Yine Google'ın açıkladığı rakamlara göre, Google'ın yıllık izlenme süresi, bu yıl %60 büyüdü. Bu rakam Google'ın son iki senede gördüğü en büyük büyüme oranı. Bu sırada YouTube'un mobil izlenme oranı, bir yıl içinde ikiye katlanmış durumda. Üstelik mobil kullanıcıların ortalama izleme süresi, 40 dakika. Yani her mobil kullanıcı bu yıl ortalama 40 dakika mobil video izlemiş durumda.



Tüm bu rakamlar şunu gösteriyor ki, YouTube artık yeni çağın televizyonuna dönüşüyor ve insanlar artık giderek daha hızlı şekilde, mobil olarak YouTube videoları izliyorlar.