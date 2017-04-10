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youtube tv yayın hayatına başladı

YOUTUBE TV YAYIN HAYATINA BAŞLADI

Dünyanın en büyük video platformlarından Youtube, TV içerikleri sunan hizmeti Youtube TV'yi Şubat'ta duyurmuştu. Şimdi ise Youtube TV yayın hayatına başladı.

Tarih : 10 Nisan 2017, 10:06
Puan Ver : Youtube Tv Yayın Hayatına Başladı(6/10)8


Dünyanın en büyük video platformlarından Youtube, TV içerikleri sunan hizmeti Youtube TV'yi Şubat'ta duyurmuştu. Şimdi ise Youtube TV yayın hayatına başladı.



Geçtiğimiz yıl bazı haberlerde Youtube'unyeni bir servis üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Bu servis YoutubeTVolarak adlandırılıyordu. Servis, Youtubetarafından Şubat 2017'de resmi olarak duyurulmuştu. Şimdi ise Youtube TV yayın hayatına başladı.



Youtube TV, internetteki platformunun aksine TV içerikleri yayınlıyor. Firmanın duyurusunda ABC, CBS, FOX, NBC ve ESPNgibi kanalların bu hizmete dahil olduğu belirtilmişti. Empire, The Voice ve The Big Bang Theorygibi diziler de firmanın açıkladığı içerikler arasında yer alıyor.



Ancak söylemekte fayda var. Youtube TV, sadece ABD'debazı bölgelerde yayın hayatına başladı. Hatta ülke genelinden ziyade New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago, ve Philadelphia eyaletlerinde kullanılabiliyor. Hizmetin ABD'de içinde yaygınlaşacağı söyleniyor, ancak ülke dışında hizmet verilip verilmeyeceği bilinmiyor.



Youtube TV, yukarıda belirttiğimiz kanallar ve diziler gibi bir takım içeriğe sahip. Uygulama, TV yayınlarının kaydedilmesi imkanını sağlıyor. Bu kayıtlar buluta kaydediliyor. Teknolojik altyapısı da bulunan servis, TV, PC, akıllı telefon ve tablet gibi araçlarda da kullanılabiliyor. Bu hizmetler elbet de ücretsiz değil. Youtube TV'nin aylık abonelik ücreti 35dolar olarak belirlenmiş. Bir aboneliği 6 kişipaylaşabiliyor.



ABD'de yayın hayatına başlayan hizmetin, ülkemize gelme şansı düşük. Zaten hizmet yerel içeriklere odaklanıyor. Bakalım Youtube, ileride ne gibi yeniliklerle karşımıza çıkacak?



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