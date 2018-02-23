Youtube, Afrin'de terörist ve silah taşıyan PYD'ye ait 30-40 araçlık konvoyun vurulduğu anın görüntülerini sildi. Bu sabah ise video TSK'nın resmi twitter hesabından direkt olarak paylaşıldı.

Afrin'de bölgeye terörist ve silah taşıyan PKK/PYD'ye ait 30-40 araçlık konvoy, dün gece Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı kara ateş destek vasıtaları ile vuruldu. Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait konvoyun imha edilmesi ile ilgili görüntüleri resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak Youtube'un teröristlerin vurulduğu ana ilişkin görüntüleri sildiği görüldü. Bu sabah ise video TSK'nın resmi twitter hesabından direkt olarak paylaşıldı.

TSK'DAN BİLGİLENDİRME MESAJI GELDİ

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verilmişti:

"PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoy, 22 Şubat 2018 tarihinde Afrin güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edilmiş ve şehirden 15 km kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtaları ile vurulmuştur. Harekat esnasında sadece PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alınmış ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir."

YOUTUBE GÖRÜNTÜLERİ SİLDİ

Terör konvoyunun vurulduğu anın görüntüsü de Twitter'dan paylaşıldı ve Youtube'a yüklendi. Ancak Youtube konvoyun vurulduğu ana ilişkin görüntüleri sildi.

Videoya ulaşmak isteyenlerin karşısına "Bu video, YouTube'un şiddet barındıran veya görsel açıdan rahatsız edici içeriğe ilişkin politikasını ihlal ettiği için kaldırıldı" yazısı çıktı.

BU SABAH TSK, RESMİ TWİTTER ADRESİNDEN PAYLAŞTI

Bu sabah ise TSK'nın Twitter hesabından teröristlerin vurulduğu anın videosu doğrudan yüklenerek paylaşıldı.

Kaynak: haberinburada