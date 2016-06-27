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youtube mobil canlı yayına hazırlanıyor

YOUTUBE MOBİL CANLI YAYINA HAZIRLANIYOR

Canlı mobil video yayını konusunda rakipleri Periscope ve Facebook'tan geride kalan YouTube sonunda beklenen hamlesini yapıyor. Video paylaşımının dev markası YouTube nihayet mobil uygulaması üzerinden canlı yayını desteklemeye başlıyor.

Tarih : 27 Haziran 2016, 10:29
Puan Ver : Youtube Mobil Canlı Yayına Hazırlanıyor(8/10)5


Canlı mobil video yayını konusunda rakipleri Periscope ve Facebook'tan geride kalan YouTube sonunda beklenen hamlesini yapıyor. Video paylaşımının dev markası YouTube nihayet mobil uygulaması üzerinden canlı yayını desteklemeye başlıyor.



Facebook, mobil telefonlar üzerinden canlı yapmasını sağlayacak Live servisi için önemli yatırım yapmışken ve Periscope da Twitter üzerinden canlı yayını destekleyen güncellemesiyle giderek daha popüler olma yolunda ilerlerken YouTube da yeni güncellemesi ile mobil canlı yayını mümkün kılacak.



YouTube, mobil uygulamanın yeni yeteneğini şimdilik test amacıyla birkaç büyük içerik üreticisi için hizmete aldı, ancak test süreci sonunda canlı yayın özelliği tüm kullanıcılara açılacak. YouToube aslında canlı yayınları destekliyordu ancak bunun için kullanıcının bir PC kullanması gerekiyordu. Yeni özellikle birlikte, YouTube'un liderliğini kaybetmeye başladığı canlı yayın videolarında büyük artış olması bekleniyor.



Periscope veya Facebook'a göre çok daha organize ve güçlü alt yapıya sahip YouTube, mobil cihazlardan canlı yayın imkanıyla birlikte sayısız video blogger'ın akınına uğrayabilir.



 



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Etiketler: Youtube  Mobil  Canlı  Yayına  Hazırlanıyor    haber

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