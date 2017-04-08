En popüler video sitelerinden Youtube, mobil canlı yayın için şartlarında esnekliğe gitti. Artık bu özellikten daha fazla kullanıcı yararlanabilecek.



En popüler video sitelerinden Youtube, mobil canlı yayın için şartlarında esnekliğe gitti. Artık bu özellikten daha fazla kullanıcı yararlanabilecek.



Youtubeyayıncılığı son zamanların popüler konularından. Ülkemizde bir hayli ilgi gören Youtuberlıkkavramı ile ilgili Google'ınbazı kuralları var. Site üzerinden canlı yayın da yapılıyor ancak mobil canlı yayın yapmak için bazı kuralları yerine getirmek gerekiyordu. Görünen o ki firma bu kuralını biraz esnetti.



Bilindiği gibi Youtubecanlıyayınlarıyeni bir özellik değil. Mobilden de canlı yapmak ve bu yayınları takip edebilmek mümkün. Ancak mobil canlı yayınyapabilmek için önce kanalın Youtubetarafından doğrulanmış olması, sonra ise kanalın 10bin aboneye sahip olması gerekiyordu. Youtube, gereken abone sayısını binedüşürdü. Böylece gelişime açık, küçük kanallar da istemeleri durumunda mobilden canlı yayın yapabilecek.



Mobilden canlı yayın yapabilmek bir kaç ufak gereklilik daha var. Kullanıcıların son 90günde herhangi bir canlı yayın yüzünden Youtube'dan uyarı almamış olması gerekiyor. Donanım kısmında da yayın yapılacak cihazın Android 6.0ve yukarısı, Apple tarafında da iOS 8ve yukarısı gerekiyor. Bu şartları karşılayan kullanıcılar Youtube'da mobil olarak canlı yayın yapabilecek.



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