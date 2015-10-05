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youtube kids'e apple tv ve chromecast desteği!

YOUTUBE KİDS'E APPLE TV VE CHROMECAST DESTEĞİ!

2015'in başında çocuklar için duyurulan YouTube Kids, geliştirilmeye devam ediyor. Şimdi ise servise Apple TV ve Google Chromecast desteği geliyor. Farklı platformları desteklemeye başlayan YouTube Kids'in detayları haberimizde.

Tarih : 05 Ekim 2015, 10:06
Puan Ver : Youtube Kids'e Apple Tv Ve Chromecast Desteği!(0/10)


2015'in başında çocuklar için duyurulan YouTube Kids, geliştirilmeye devam ediyor. Şimdi ise servise Apple TV ve Google Chromecast desteği geliyor. Farklı platformları desteklemeye başlayan YouTube Kids'in detayları haberimizde.



Şubat 2015'te yayınlanan YouTube Kids servisi, çocuklara özel içerikleri bir araya toplayarak, çocuklara özel bir platform olma yolunda hızla ilerliyor. YouTube üzerinde yer alan çocuklara özel içerikleri belirli kategoriler altında toplayan servis, çocukların istediği içeriklere hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Dört ana kategori altında videoları derleyen servis, Android ve iOS platformlarında ücretsiz bir uygulama olarak yer alıyor.



Geçtiğimiz günlerde duyurulan Apple TV ve Google Chromecast gibi video içerik sağlayan servisler üzerinden artık YouTube Kids'e erişmek mümkün olacak. Bu iki servis dışında aynı zamanda National Geographic Kids içerikleri de YouTube Kids üzerinden izlenebilecek. Uyumlu akıllı televizyonlardan, PlayStation ve Xbox oyun konsollarından da YouTube Kids'e erişmek mümkün olacak.



YouTube'dan önümüzdeki günlerde ücretli abonelik tarzında bir yenilik bekleniyor. YouTube Kids'in bu yenilikten etkilenip etkilenmeyeceği henüz bilinmiyor. Yapılan bu yeniliklerden sonra umarız bir sonraki güncellemede YouTube Kids, Türkiye için de kullanıma sunulur. Servis, YouTube üzerindeki çocuklara yönelik Türkçe içerikleri hala desteklemiyor.



Apple akıllı yüzük patenti başvurusu: iRing








Etiketler: Youtube  Kids  E  Apple  Tv  Ve  Chromecast  Desteği    haber

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