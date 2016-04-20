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youtube için 360 derece yayın dönemi başlıyor

YOUTUBE İÇİN 360 DERECE YAYIN DÖNEMİ BAŞLIYOR

Google'ın güçlü kollarından birisi olan ünlü video paylaşım sitesi YouTube, bugünden itibaren canlı yayınlar için 360 derecelik videolara ve uzamsal seslere destek vermeye başlıyor.

Tarih : 20 Nisan 2016, 14:26
Puan Ver : Youtube İçin 360 Derece Yayın Dönemi Başlıyor(7/10)6


Ünlü video paylaşım sitesi YouTube, bugün resmi olarak 360 derece videodesteğiyle birlikte canlı yayın yapılmasına olanak sağlayacak şekilde güncellendi.



Şubat ayında yapılan duyuruda özelliğin test sürecinde olduğu belirtilmişti. Yaklaşık 2 ay süren test sürecinin ardından 360 derece video desteğiyle canlı yayın yapma özelliği bugün tüm kullanıcıların hizmetine sunuldu.



Yenilik sadece 360 derece video desteğiyle sınırlı değil. Ayrıca Google, 360 derece video için özel olan uzamsal ses desteğini de kullanıcılarının hizmetine açtı.



Shiftdelete'in haberine göre uzamsal ses desteği ile nesnelerin seslerinin ne kadar uzaktan veya hangi yönden geldiğini anlamamız çok daha kolaylaştıracak. Bu yenilik, özellikle film ve müzik deneyimimizi gerçekten farklı boyutlara taşıyacak.



Gelen yeniliğin kullanıcıların yanı sıra geliştiriciler açısından da önemi büyük. Çünkü Youtube, Live API isminde bir modülü de geliştiricilere sundu.



Bu modül sayesinde geliştiriciler cihazlarına veya YouTube desteğine sahip uygulamalarına doğrudan 360 derece video olarak canlı yayın yapma gibi bir çok özelliği ekleme imkanına da sahip olacaklar.








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