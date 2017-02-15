Youtube Go Test Sürümü Çıktı
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youtube go test sürümü çıktı

YOUTUBE GO TEST SÜRÜMÜ ÇIKTI

Google, geçtiğimiz sene tanıtmış olduğu Youtube Go uygulamasının test sürümünü Hindistan'da kullanıma sundu.

Tarih : 15 Şubat 2017, 10:39
Puan Ver : Youtube Go Test Sürümü Çıktı(8/10)7


Google, geçtiğimiz sene tanıtmış olduğu Youtube Go uygulamasının test sürümünü Hindistan'da kullanıma sundu.



En popüler video izleme platformu olan YouTube‘da önemli bir özellik geliyor. Yeni güncelleme ile beraber internet kalitesinin düşük olduğu bölgelerde çevrimdışı yani internet bağlantısı olmaksızın video izleme olanağı olacak. İnternet ağının en düşük olduğu kalabalık ve internet kullanımının yaygın olduğu ülkelerden Hindistan'da ilk olarak hizmete sunacak.



Daha önce 2016 yılının ortalarında tanıtmış olduğu Youtube Gouygulamasını test sürümü olarak Hindisan‘da çıkaracak. Uygulama sayesinde özellikle Hindistan ve benzeri ülkelerde sıkça yaşanan internet sorunlarına bir nebze çözüm sağlamak. Uygulama ile videoları çevrimiçi ve canlı bir şekilde izlenebilecek. İnternet ortamının olmadığı bir yere geçildiğinde ise indirilen içerik ile otomatik olarak izleme imkanı sunacak. Belirli kalitelerde indirebilme alternatifi ile kullanım miktarını da kullanıcıların tercihine sunacak. Şu an Google Play Store‘den indirilebilen uygulama diğer ülkelerde ise kullanıma sunulmadı.



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Etiketler: Youtube  Go  Test  Sürümü  Çıktı    haber

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