YOUTUBE EKSİKLİKLERİNİ NE ZAMAN KAPATIYOR ?
Youtube video ön izlemelerini hareketli hale getiren yeni özellik ile önemli eksiklerinden birisine daha veda etti.
Pek çok video platformunun vazgeçilmez özelliği sonunda Youtube'a da gelmiş durumda. Artık videoların küçük resim ön izlemelerinin üzerinde fare ile beklerseniz, videodan kısa bir kesit karşınıza çıkacak. Özellik şimdilik yalnızca masaüstü Chrome ve masaüstü Opera tarayıcıları ile çalışsa da önümüzdeki günlerde destek artacak ve 3D Touch özelliği sayesinde muhtemelen mobil platforma da geçiş yapacak.
Ön izlemenin yalnızca 3 saniye ile sınırlı olması şu anda kullanışlılığın bir parça önüne geçmiş olsa da, özelliğin ilerleyen günlerde gelişecek olması kullanıcıları sevindiriyor. Ayrıca platform, video içerik oluşturucuların şu anda ön izlemeyi düzenlemesine izin vermiyor ancak küçük resimle ilgili birtakım düzenleme imkanı sunuyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
- Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
- Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
- Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
- Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar