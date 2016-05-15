

Bir süre önce mobil uygulamasında radikal bir güncelleme ile farklı bir arayüz getiren YouTube, Wired‘in haberine göre mobil uygulamasına Chat özelliği getirdi. Youtube Chat ile kullanıcılar arasında anlık mesajlaşma ve paylaşım yapılabilecek.







Youtube Chat Nedir?







youtube chat







Gün geçmiyor ki teknoloji devleri yeni bir haberle karşımıza çıkmasın. Bu seferki bomba internet devi Google'ın sahip olduğu video paylaşım platformu YouTube'dan geldi. Geçtiğimiz günlerde mobil uygulamasına getirdiği radikal değişikliklerle kullanıcılarını şaşırtan YouTube şimdi de “sosyal paylaşımı” ve kullanıcı etkileşimini artırmak adına Youtube Chat ya da Youtube Messenger'ı hayata geçiriyor.







Video izleyen kişilerin birbirleri ile video paylaşımlarını Whatsapp, Facebook, Twitter gibi platformlar aracılığı ile yapmalarının önüne geçmek ve YouTube üzerindeki sosyal paylaşım etkileşimini artırmak isteyen YouTube bu adımı ile daha fazla iş yapacağa benziyor. Ayrıca yalnızca video paylaşımı değil resim ve metin paylaşımına da izin verecek olan bu özellik aynı zamanda kullanıcıların yayınlanan videolar üzerinde fikir alışverişinde bulunmalarına da imkan tanıyacak.







Kullanıcıların videoları izleyip uygulamayı hemen terk etmelerinin önüne geçmek isteyen YouTube bu şekilde hızlı bir paylaşım imkanı sunmayı planlıyor. Artık videoları arkadaşlarınızla paylaşmak istediğinizde farklı platformlarda link vermek zorunda kalmayacaksınız. Dilediğiniz arkadaşınızın videosuna da anlık olarak geri bildirimler verebileceksiniz. Video üzerinde fikir alışverişi yapabileceksiniz.







Youtube Chat Kimlere Gelecek?







YouTube chat özelliği daha önce Whatsapp'ın arama özelliğinde de gördüğümüz gibi kullanıcıların birbiri ile etkileşimleri ile diğer kullanıcılarda aktif hale geliyor. Bu nedenle bütün YouTube kullanıcılarında aktif hale gelmesi birkaç haftayı bulabilir.







Hem video paylaşımını artırmayı hem de kullanıcılarına daha aktif bir sosyal alan vermeyi hedefleyen YouTube birkaç yıl önce Google+ entegrasyonu ile böyle bir adım atmıştı. Fakat bu fonksiyonun çok verimli olmadığını anlamış ve vazgeçmişti. Yeni gelen bu özellik ise kullanıcılar arasındaki etkileşimi artırmak adına gerçekten iddialı bir adım olacak. Ziyaretçilerini daha fazla uygulamada tutmak isteyen internet devi bakalım bu adımı ile amacına erişebilecek mi?