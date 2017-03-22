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youtube canlı yayın sisteminde değişiklik yaptı

YOUTUBE CANLI YAYIN SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPTI

Dünyanın en büyük video ağı YouTube, canlı yayın sisteminde bir değişiklik yaptı. Firmanın yaptığı değişiklik özellikle cep telefonu ve tablet üzerinden yayın yapan kullanıcıları etkiliyor.

Tarih : 22 Mart 2017, 10:34
Puan Ver : Youtube Canlı Yayın Sisteminde Değişiklik Yaptı(8/10)10


Dünyanın en büyük video ağı YouTube, canlı yayın sisteminde bir değişiklik yaptı. Firmanın yaptığı değişiklik özellikle cep telefonu ve tablet üzerinden yayın yapan kullanıcıları etkiliyor. Amerikan internet devi Google'ın sahip olduğu YouTube'un yaptığı bu değişikliğin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.



Amerikan internet devi Google, YouTube'u satın almasıyla birlikte elde ettiği gücü çok iyi kullanarak, platformu satın aldığı halin çok daha iyisine getirmeyi başardı. Yeni nesil yayıncılığın temeli sayılan YouTube sayesinde ülkemizde ve dünya genelinde onlarca YouTuber çıkmış ve ünlenmişti. Ülkemizde bu işin öncülerinden olan Orkun Işıtmak'ta geçtiğimiz günlerde 2 milyon aboneyi geçmişti. Dünya genelinde bir yandan YouTuber'lar büyürken bir yandan da Google, platformu geliştirmeye devam ediyor. Mobil uygulama üzerinden canlı yayın desteğine geçtiğimiz aylarda kavuşan sistemdeki sınırlar da yavaş yavaş kaldırılıyor.



Bilgisayar veya özel canlı yayın yazılımları üzerinden canlı yayın yapma özelliğinin yıllardır tüm kanallara açık olmasına rağmen, kısa süre önce gelen YouTube mobil uygulaması üzerinden canlı yayın hizmeti sadece belli şartları yerine getiren kanallara açılıyordu. Sınırı karşılamayan kanalların mobil uygulama üzerinden canlı yayın yapma imkanları bulunmuyordu. Ancak görünüşe bakılırsa Google, bu sınırı değiştiriyor.  Firmanın belirlediği sınıra bakacak olursak, tek bir şart olduğu göze çarpıyor. 10.000 abone ve üzerinde abonesi olan kanallara verilen bu destek artık değişiyor.



Gelen bilgilere göre Google, mobil canlı yayın desteğini tüm kanallara açmaya hazırlanıyor. Hatta resmi olarak duyuru yapılmamış olmasına rağmen bazı kanallar bu özelliğin geldiğini de belirtiyor. Hayya YTSecurity adlı bir Twitter kullanıcısı, 2.700 aboneye sahip olduğu YouTube hesabı üzerinden mobil canlı yayın yaparak bu sınırın kaldırıldığını göstermiş oldu. Ancak sınır kalksa dahi henüz tüm kanallara bu özelliğin gelmediğini söyleyebiliriz. Google'ın resmi dokümanlarına bakıldığında da halen 10.000 abone sınırının olduğu görülmekte.



Amerikan teknoloji devinin, yakın zamanda resmi duyurusunu yaparak mobil uygulama üzerinden YouTube canlı yayını yapma özelliğini tüm kanallara getirmesi bekleniyor.



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