YOUTUBE 4K VİDEOLARIN BOYUTLARINI YARIYA İNDİRECEK
Gün geçtikçe hızla yayılan ve mükemmel bir görüntü kalitesine sahip olan 4K çözünürlüğe sahip olan videolar artık cihazlarda daha az yer kaplayacak.
Dünyada bir numara olan ve en çok ziyaret edilen video paylaşım sitesi YouTube için kolları sığayan dünya devi Google üzerinde çalıştığı, geliştireceği yeni codec sayesinde 4K videoların boyutlarını ise yarı yarıya indirebilecek.
Gün geçtikçe hızla yayılan ve mükemmel bir görüntü kalitesine sahip olan 4K çözünürlüğe sahip olan videolar artık cihazlarda daha az yer kaplayacak.
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