

Rus telefon üreticisi Yota, yeni telefonu ile geri dönüyor. Şirket, ilk olarak nisan ayında ortaya çıkan yeni telefonu YotaPhone 3'ün fiyatını açıkladı.



Çıkardığı çift ekranlı telefonlarla tanınan Rus telefon üreticisi Yota, yeni telefonu ile geri dönüyor. YotaPhone 3 adını taşıyan yeni modelin çok yakında satışa çıkması bekleniyor. Telefonun resmen tanıtılması için bekleyiş sürerken, Yota'dan telefonun fiyatı ile ilgili açıklama geldi. Rus telefon üreticisi tarafından yapılan açıklamaya göre telefonun fiyatı 350 dolardan başlayacak.



Telefonun 64 GB depolama alanına sahip versiyonu 350 dolara, 128 GB'lık versiyonu ise 450 dolara satışa çıkacak. Telefonun tam olarak ne zaman satışa sunulacağı açıklanmadı. Ancak Yota yayınladığı afişle telefonun bu yaz önsiparişe çıkacağını duyurdu. Rusya basınındaki haberler ise yaz aylarında önsiparişe çıkacak telefonun Eylül ayında raflardaki yerini alacağı yönünde.



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