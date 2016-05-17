

Genelkurmay açıklamasında şunlar kaydedildi:



“Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, komuta heyeti ile birlikte, 14 Mayıs 2016'da saat 13.00'te; Çukurca'da hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimizin Ankara Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenlerine katılmışlardır. Müteakiben, aynı Komuta Heyeti, aynı gün saat 15.00'te, İstanbul'da düzenlenen nikah törenine, devlet protokolü çerçevesinde katılmışlardır. Bu kapsamda, sadece imza ve tebrikattan ibaret olan bir nikâh davetine icabet edilmesine yönelik yapılan bazı haber ve yorumlar; insani ve vicdani olmaktan uzaktır. Terörle mücadeleye yoğun bir şekilde devam ettiğimiz bu günlerde, eleştiri ve yorumlarda insaflı ve yapıcı olunması, ayrıştırıcı dil kullanılmaması, ülkemizin ve aziz milletimizin birliği, beraberliği ve güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir.”