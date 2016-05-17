O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

yorumlar insani ve vicdani olmaktan uzak

YORUMLAR İNSANİ VE VİCDANİ OLMAKTAN UZAK

Genelkurmay açıklamasında şunlar kaydedildi:

Tarih : 17 Mayıs 2016, 10:58
Puan Ver : Yorumlar İnsani Ve Vicdani Olmaktan Uzak(9/10)7


Genelkurmay açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, komuta heyeti ile birlikte, 14 Mayıs 2016'da saat 13.00'te; Çukurca'da hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimizin Ankara Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenlerine katılmışlardır. Müteakiben, aynı Komuta Heyeti, aynı gün saat 15.00'te, İstanbul'da düzenlenen nikah törenine, devlet protokolü çerçevesinde katılmışlardır. Bu kapsamda, sadece imza ve tebrikattan ibaret olan bir nikâh davetine icabet edilmesine yönelik yapılan bazı haber ve yorumlar; insani ve vicdani olmaktan uzaktır. Terörle mücadeleye yoğun bir şekilde devam ettiğimiz bu günlerde, eleştiri ve yorumlarda insaflı ve yapıcı olunması, ayrıştırıcı dil kullanılmaması, ülkemizin ve aziz milletimizin birliği, beraberliği ve güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir.”








Etiketler: Yorumlar  İnsani  Ve  Vicdani  Olmaktan  Uzak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER