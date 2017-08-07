Turkcell Süper Kupa maçında Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Atiker Konyaspor karşılaştı. Maçı 2-1 kazanan Konyaspor, kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşmanın ardından Konyaspor taraftarları sahaya girerken olaylar yaşandı. ASpor ekranlarında Turgay Demir ise flaş açıklamalarda bulundu. İşte Demir'in yaptığı açıklamalar:

"TOLGA'YA SALDIRDILAR"

"Tolga'ya ciddi bir saldırı oldu, taraftarın arasında kaldı. Konyaspor 5-10 maç ceza alır. Beşktaş taraftarı da sahaya girseydi lig bile ertelenirdi."

Kaynak: haberinburada