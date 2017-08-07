YORUMCU TURGAY DEMİR: BEŞİKTAŞLI TOLGA'YA CİDDİ BİR SALDIRI OLDU
Turkcell Süper Kupa maçında Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Atiker Konyaspor karşılaştı. Maçı 2-1 kazanan Konyaspor, kupayı müzesine götürdü.
Karşılaşmanın ardından Konyaspor taraftarları sahaya girerken olaylar yaşandı. ASpor ekranlarında Turgay Demir ise flaş açıklamalarda bulundu. İşte Demir'in yaptığı açıklamalar:
"TOLGA'YA SALDIRDILAR"
"Tolga'ya ciddi bir saldırı oldu, taraftarın arasında kaldı. Konyaspor 5-10 maç ceza alır. Beşktaş taraftarı da sahaya girseydi lig bile ertelenirdi."
Kaynak: haberinburada
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