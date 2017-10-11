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Yorumcu Rıdvan Dilmen: Al Anahtarı Futbolu Dizayn Et Derlerse Yaparım

YORUMCU RIDVAN DİLMEN: AL ANAHTARI FUTBOLU DİZAYN ET DERLERSE YAPARIM

Futbol yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, "Futbolu dizayn etmek için 'al anahtarı' derlerse, alırım. Ama federasyon başkanı bana hesap falan sormayacak" dedi.

Tarih : 11 Ekim 2017, 00:20
Puan Ver : Yorumcu Rıdvan Dilmen: Al Anahtarı Futbolu Dizayn Et Derlerse Yaparım(9/10)5

Yorumcu ve eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da katıldığı bir programda TFF yönetiminde yer almaya yeşil ışık yaktı. Daha önce spor basınında yer alan haberlerin aksine Türkiye Futbol Federasyonu'na başkan olmak için bir girişimde bulunmayacağını dile getiren Dilmen, bu söylemini yinelerken futbolu dizayn edeceği bir görevi kabul edebileceğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE FUTBOLU DİZAYN EDEBİLİRİM"

Türkiye'de futbol federasyonu misyonunu tamamlamıştır diyen Dilmen, "Futbolu dizayn etmek için 'al anahtarı' derlerse, alırım. Federasyon başkanlığında falan gözüm yok. Ama federasyon başkanı bana hesap falan sormayacak, 4-5 yıl sonra Türkiye'ye veririm hesabı…" ifadelerini kullandı.

"10 KİŞİDEN 8'İ AMPUTE TAKIMIN NASIL YARI FİNALE GELDİĞİNİ BİLMEZ"

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğu ile ilgili de konuşan Dilmen, "Çok güzel bir duygu ancak sokağa çıkalım 10 kişiden 8'i Ampute Milli Takımımızın yarı finale nasıl geldiğini bilmez" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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