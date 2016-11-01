

Dinlenmeye rağmen bir türlü geçmek bilmeyen yorgunluğun nedeni; tiroid bezi dokusunda harabiyete yol açan hashimoto hastalığı olabilir. Çünkü başlangıçta hiçbir belirti vermeyen hastalığın işaretleri arasında aşırı yorgunluk ve halsizlik var.







Kadınlarda 3-4 kat daha fazla görülen hashimoto hastalığında tanının en çok 30 ve 50 yaşlar arasında konulduğunu söyleyen Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Göksun Ayvaz, hipotiroidi gelişen hastalarda başlangıçta hiçbir belirti olmayabildiğini söyledi.







Hipotiroidi düzeyi ilerledikçe bitkinlik, halsizlik, soğuğa karşı duyarlılık gibi genel belirtilerin yanı sıra unutkanlık, depresyon, konuşmada yavaşlama, reflekslerde yavaşlama gibi sinir sistemi bulgularının görülebildiğini belirten Prof. Ayvaz, hastalığın oluşmasında genellikle genetik yatkınlığın üzerine tetikleyici bir neden (çoğunlukla ciddi psikolojik stresler) rol oynadığına dikkat çekti.







GEBE KALAMIYORSANIZ TİROİDİNİZE DE BAKTIRIN







Hashimoto hastalığı olan kadınlarda yumurtlama sorunları oluşabileceğine dikkat çeken Dr. Ayvaz, “Özellikle gebe kalmada zorlananlarda mutlaka araştırılmalıdır. Tiroid hormon bozukluğu varsa, tedavi ile gebe kalmak sağlanabilir. Ayrıca bebek beyin gelişiminin tamamlandığı gebeliğin ilk 3 ayında annenin tiroid hormon düzeylerini normal sınırlarda tutmak önemlidir. Aksi takdirde gebeliğin sürdürülememe tehlikesinin yanı sıra bebek beyin fonksiyonlarında hafif dereceli olsa bile yetersizlikler görülebilir” dedi.



İLAÇ KULLANIRKEN BUNLARI UNUTMAYIN!







• Hipotiroidi geliştiğinde eksik üretilen tiroid hormonu yerine konulur. Bu amaçla verilen tiroid hormonu ağızdan kullanılan tablet şeklindedir ve sabahları aç karnına alınır. Emilmesinin tam olabilmesi için sonraki 30 dakika bir şey yiyip içmemek gerekir.



• Bazı ilaçlar (kansızlık için kullanılan demir ilaçları, mide için kullanılan bazı grup ilaçlar vb) tiroid hormon emilimini bozabileceği için birlikte alınmamalı ve ilaç düzenlemenin yapılabilmesi için hekime bu ilaçların kullanıldığı mutlaka hatırlatılmalıdır.



• Kan tiroid hormon düzeylerinde dalgalanma olmaması önemli olduğundan ilaç almayı unutulmamalı ve hiçbir şekilde kan tetkikleri yapılmadan kendiliğinden doz değişikliği yapılmamalı veya ara verilmemelidir.



• Tiroid hormon kontrolü yapılacağı gün ilaç almadan kan örneği verilmelidir.







Dr. Ayvuz, büyümüş tiroid bezine bağlı bazı belirtilerin olması durumunda cerrahi tedavi uygulanabildiğini ancak buna nadiren ihtiyaç duyulduğunu aktardı.