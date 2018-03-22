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Yönetmenin kardeşini bırakıp başrol oyuncusuna aşık olunca kovuldu

YÖNETMENİN KARDEŞİNİ BIRAKIP BAŞROL OYUNCUSUNA AŞIK OLUNCA KOVULDU

'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisinin yönetmen yardımcısı Eray Altay, yönetmen Gökçen Usta'nın kardeşiyle aşk yaşarken gönlünü dizinin başrolü Afra Saraçoğlu'na kaptırınca işinden oldu.

Tarih : 22 Mart 2018, 12:30
Puan Ver : Yönetmenin Kardeşini Bırakıp Başrol Oyuncusuna Aşık Olunca Kovuldu(9/10)5

Yönetmen yardımcısı Eray Altay'la oyuncu Afra Saraçoğlu'nun set aşkı pahalıya patladı. Saraçoğlu için yönetmenin kardeşiyle olan ilişkisini bitiren Altay, olay ortaya çıkınca işinden oldu.

GÖNLÜNÜ BAŞROL OYUNCUSUNA KAPTIRDI

HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; 'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisinin yönetmen yardımcısı Eray Altay, yönetmen Gökçen Usta'nın kardeşiyle aşk yaşarken gönlünü dizinin başrolü Saraçoğlu'na kaptırdı. Usta'nın kardeşiyle olan ilişkisini bitiren Altay, Saraçoğlu ile ilişkilerini bir süre gizli yaşadı.

İŞİNDEN OLDU

Gökçen Usta, Eray Altay'ın Afra Saraçoğlu ile yeni bir ilişkiye başladığı için kardeşinden ayrıldığını öğrendi. Bunun üzerine, ailevi meselesini set ortamına taşıyamayacağını, bu nedenle kendisiyle artık çalışmasının mümkün olmadığını Altay'a iletti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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