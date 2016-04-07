

82 yaşında ölen Ülkü Erakalın'ın cenazesi, yarın öğleyin Teşvikiye Camii'nde kılanacak namazın ardından Kulaksız Mezarlığı'nda toprağa verilecek.







Yönetmen Ülkü Erakalın'ın vefatı, sinema dünyasını hüzne boğdu







Senarist, yönetmen, yazar Safa Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vefat haberini duyduğunda çok üzüldüğünü belirterek, "Bu saatte bu haberi keşke almasaydım. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Sevdiğim ve çalıştığım bir adam. Yalnız yönetmen tarafıyla değil, müzisyen tarafıyla da var olan, akordeon çalan, besteleyen, sesiyle de güzel söyleyen biriydi. Yeşilçam'ın en parlak zamanındaki kişilerden, o çatıyı en yükseğe yükseltenlerdendi. Çok üzüldüm." dedi.







Önal, bir neslin sonunun geldiğini dile getirerek, şöyle konuştu:







"Yeşilçam'ı Yeşilçam yapanlar, Türk sinemasını kuranlar, büyük bir seyirci kitlesini hazırlayanlar, aşk ve şevkle çalışanlar, birbirlerine omuz verenler, birbirini kıskanmak yerine yüceltenler, birer birer çağrılmakta ve çekip gitmekteler. Artık perde yavaş yavaş kapanmak üzere. Son derece hatır sever ve kalp kırmaktan çekinirdi. Yaptığı işe son derece bağlıydı. Dostluğumuz 'Ekmek Parası'yla başladı. Ondan sonra da



beraber çalıştık, beraber tartıştık. İş dışında da arkadaşımdı, sevdiğim adamdı. İlk tanıdığımda, Ekmek Parası'nı çekiyordu. Bunu pek kimse bilmez, Tepebaşı'nda bir lokalde akordeon çalıyor ve şarkı söylüyordu. Beni davet etti. Gittim, onu dinledim, seyrettim, alkışladım."







Erakalın'la yaklaşık 1,5 ay önce görüştüklerini açıklayan Önal, "Sağlıklıydı. Hasta bir hali yoktu. Şimdi de İKSV Film Festivali'nde Sinema Onur Ödülü alacaktı. Ne zaman öldüğüne bakmak lazım. Yarın bu adam ödül alacaktı. Yaşam boyu bütün ömrünü verdiği bir mesleğin, hizmet ettiği mesleğin karşılığında kutlanacaktı. Dün Sadri Alışık'ın mezarında konuştum. Şimdi Ülkü. Ekrem Bora, Metin Erksan, Halit Refiğ, Memduh Ün gitti. Arka arkaya bir bağ bozumu gibi. Allah ona gani gani rahmet eylesin, huzur içinde uyusun inşallah." ifadesini kullandı.