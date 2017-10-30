Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

Yönetmen koltuğuna oturan İBB Başkanı: Artistliği sonra yapacağız

YÖNETMEN KOLTUĞUNA OTURAN İBB BAŞKANI: ARTİSTLİĞİ SONRA YAPACAĞIZ

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "İstanbul Muhafızları" filminin setine gitti. Sembolik olarak yönetmen koltuğuna oturan Uysal, "Artistliği daha sonra yapacağız." dedi.

Tarih : 30 Ekim 2017, 20:50
Puan Ver : Yönetmen Koltuğuna Oturan İbb Başkanı: Artistliği Sonra Yapacağız(5/10)1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal yönetmen koltuğuna oturdu. Eyüpsultan'da özel bir film platosunda çekimleri devam eden istanbul'un muhafızları filminin setini ziyaret eden Uysal, son sahnenin çekiminde temsili yönetmenlik yaptı. Oyuncularla tanışıp sohbet eden Uysal, "Artistliği daha sonra yapacağız." dedi.

"GÜZEL BİR FIRSAT OLDU"

İstanbul'dan başka birden fazla İmparatorluğu başkentlik yapmış başka bir şehrin olmadığını söyleyen Uysal, "İstanbul güzel ve özel bir şehir diyoruz ama İstanbul'un bu özelliği biliniyor mu desek, önce biz bilmiyoruz. Sonra dünyaya anlatamıyoruz. İstanbul muhafızları çocuklarla beraber ailelere tanıtma adına güzel bir fırsat oldu." diye konuştu.

"SANATÇILARIMIZ BİR ADIM ÖNDE"

İstanbul muhafızlarının öncesinde bir çizgi film şimdi de animasyon sinema olarak çekildiğini hatırlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Oyuncularımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. İstanbul'a hepimizin sorumluluğu var. Ancak böyle bir tanıtımı ancak usta sanatçılarımız yapar. İstanbul dünyada gerektiği kadar bilinmiyor. Bunu hep beraber başaracağız. Birinci sorumluluk belediyemizde, sanatçılarımız bir adım önde. Bu bakımdan katkılarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İlk defa yönetmen koltuğuna oturduğunu söyleyen Uysal'a hangi koltuğun daha zor olduğu soruldu. Uysal, " Eğer bu film iyi tutarsa, bakarsınız rakip çıkabilir yönetmenimize, baktacağız" diye konuştu.

YÖNETMEN VE OYUNCULARLA BAKLAVA YEDİ

Çekimlerin ardından yönetmen ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ardından ekiple birlikte baklava yiyip, sohbet etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yönetmen  Koltuğuna  Oturan  İbb  Başkanı  Artistliği  Sonra  Yapacağız    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER