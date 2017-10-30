YÖNETMEN KOLTUĞUNA OTURAN İBB BAŞKANI: ARTİSTLİĞİ SONRA YAPACAĞIZ
İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "İstanbul Muhafızları" filminin setine gitti. Sembolik olarak yönetmen koltuğuna oturan Uysal, "Artistliği daha sonra yapacağız." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal yönetmen koltuğuna oturdu. Eyüpsultan'da özel bir film platosunda çekimleri devam eden istanbul'un muhafızları filminin setini ziyaret eden Uysal, son sahnenin çekiminde temsili yönetmenlik yaptı. Oyuncularla tanışıp sohbet eden Uysal, "Artistliği daha sonra yapacağız." dedi.
"GÜZEL BİR FIRSAT OLDU"
İstanbul'dan başka birden fazla İmparatorluğu başkentlik yapmış başka bir şehrin olmadığını söyleyen Uysal, "İstanbul güzel ve özel bir şehir diyoruz ama İstanbul'un bu özelliği biliniyor mu desek, önce biz bilmiyoruz. Sonra dünyaya anlatamıyoruz. İstanbul muhafızları çocuklarla beraber ailelere tanıtma adına güzel bir fırsat oldu." diye konuştu.
"SANATÇILARIMIZ BİR ADIM ÖNDE"
İstanbul muhafızlarının öncesinde bir çizgi film şimdi de animasyon sinema olarak çekildiğini hatırlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Oyuncularımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. İstanbul'a hepimizin sorumluluğu var. Ancak böyle bir tanıtımı ancak usta sanatçılarımız yapar. İstanbul dünyada gerektiği kadar bilinmiyor. Bunu hep beraber başaracağız. Birinci sorumluluk belediyemizde, sanatçılarımız bir adım önde. Bu bakımdan katkılarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
İlk defa yönetmen koltuğuna oturduğunu söyleyen Uysal'a hangi koltuğun daha zor olduğu soruldu. Uysal, " Eğer bu film iyi tutarsa, bakarsınız rakip çıkabilir yönetmenimize, baktacağız" diye konuştu.
YÖNETMEN VE OYUNCULARLA BAKLAVA YEDİ
Çekimlerin ardından yönetmen ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ardından ekiple birlikte baklava yiyip, sohbet etti.
Kaynak: haberinburada
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