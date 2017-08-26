YÖNETİME MESAJI VERDİ: BENİ YOLLAYIN
Yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle çok uzun süredir forma giyemeyen Beşiktaşlı Veli Kavlak, yönetime kiralık olarak gitmek istediğini belirtti.
Beşiktaş'ta omuzundan ameliyatlar olmasına rağmen sahalara bir türlü dönemeyen Veli Kavlak'ın, bir kaç gün önce takım idmanlarına başladığı ortaya çıktı.
KİRALIK GİTMEK İSTİYOR
Sakatlıktan yeni çıktığı için U-21 takımıyla antrenmanlara start veren tecrübeli futbolcunun, kiralık gitmek istediği öğrenildi. Alacağı olan 1 milyon 100 bin Euro'yu kulübe bırakarak ameliyat olan Kavlak'ın, omuzundaki problemin tamamen geçtiği bildirildi.
Avusturya Futbol Federasyonu'nun da el attığı omuz sakatlığının, hentbolcuları ameliyat eden uluslararası üne sahip bir doktora yaptırıldığı vurgulandı.
İki hafta sonra maç oynayacak forma kavuşacak olan Veli'nin, Türk takımlarından gelen teklifleri değerlendirmek istediği vurgulandı.
Kaynak: Skorer
Kaynak: haberinburada
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