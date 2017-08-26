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Yönetime mesajı verdi: Beni yollayın

YÖNETİME MESAJI VERDİ: BENİ YOLLAYIN

Yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle çok uzun süredir forma giyemeyen Beşiktaşlı Veli Kavlak, yönetime kiralık olarak gitmek istediğini belirtti.

Tarih : 26 Ağustos 2017, 14:00
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Beşiktaş'ta omuzundan ameliyatlar olmasına rağmen sahalara bir türlü dönemeyen Veli Kavlak'ın, bir kaç gün önce takım idmanlarına başladığı ortaya çıktı.

KİRALIK GİTMEK İSTİYOR

Sakatlıktan yeni çıktığı için U-21 takımıyla antrenmanlara start veren tecrübeli futbolcunun, kiralık gitmek istediği öğrenildi. Alacağı olan 1 milyon 100 bin Euro'yu kulübe bırakarak ameliyat olan Kavlak'ın, omuzundaki problemin tamamen geçtiği bildirildi.

Avusturya Futbol Federasyonu'nun da el attığı omuz sakatlığının, hentbolcuları ameliyat eden uluslararası üne sahip bir doktora yaptırıldığı vurgulandı.

İki hafta sonra maç oynayacak forma kavuşacak olan Veli'nin, Türk takımlarından gelen teklifleri değerlendirmek istediği vurgulandı.

Kaynak: Skorer

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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