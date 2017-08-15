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Yönetimden Volkan'a mesaj: Forman hazır, imzayı at ve giy

YÖNETİMDEN VOLKAN'A MESAJ: FORMAN HAZIR, İMZAYI AT VE GİY

Bursaspor yönetimi, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takıma imza atmayan eski oyuncusu Volkan Şen'e haber yollayarak, "Forman hazır, imzayı at ve giy." dedi.

Tarih : 15 Ağustos 2017, 16:00
Puan Ver : Yönetimden Volkan'a Mesaj: Forman Hazır, İmzayı At Ve Giy(9/10)5

Kanat takviyesi için yoğun bir şekilde çalışan Bursaspor'da her yol Volkan Şen'e çıkıyor. Fenerbahçe'den ayrılan ve bonservisi elinde olan yıldız oyuncuya son olarak 1.2 milyon Euro yıllık ücret öneren Timsah, alacağı yanıtı bekliyor.

"FORMAN HAZIR, İMZAYI AT VE GİY"

Bursaspor eski yıldızını ikna etmek için her yolu deniyor. Öyle ki Volkan Şen'in Bursa'da giydiği 16 numaralı forma tüm numaralar belli olmasına rağmen kimseye verilmedi. Yönetimin tecrübeli futbolcuya, "Forman hazır. Bir an önce imzayı at ve giy" mesajı gönderdiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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