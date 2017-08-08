YÖNETİM AFFETTİ AMA TARAFTARLAR AFFETMEDİ
Fenerbahçeli taraftarlar, Cagliari ile oynanan maçta affedilen Gregory van der Wiel'i yuhaladı. van der Wiel daha önce disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.
Fenerbahçe, hafta sonu başlayacak olan Spor Toto Süper Lig öncesi son hazırlık maçını İtalyan ekibi Cagliari ile yaptı. Kanarya, Valbuena'nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
TARAFTARLAR AFFETMEDİÜlker Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan maçta ise protesto şoku yaşandı. Geçen sezon disiplinsiz hareketleri ve düşük performansı sebebiyle kadro dışı bırakılan ancak Sturm Graz maçı öncesinde affedilen Gregory van der Wiel, taraftarla tarafından protesto edildi. Maçın ikinci yarısında Miroslav Stoch'un yerine oyuna dahil olan Wiel, tribünlerden tepki gördü ve ıslıklandı.
Kaynak: haberinburada
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