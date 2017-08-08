YÖNETİM, 3 FUTBOLCUYA SESLENDİ: LÜTFEN ARTIK GİDİN
Galatasaray, göndermek için uzun uğraşlar verdiği Cavanda, de Jong ve Donk için uzlaşma yoluna gidip yolları ayırmak istiyor.
Galatasaray Yönetimi artık gözden çıkarılan oyuncularla yolları tamamen ayırmaya çalışıyor. Kadrodaki yabancı sayısının 13'e çıkmış olması, maaş limitinin de yavaş yavaş zorlanması nedeniyle hem kontenjanda hem de bütçede yer açmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, satış listesindeki isimlerle bir kez daha görüşecek.
UZLAŞMA YOLUNA GİTMEYE ÇALIŞIYORLAR
Cavanda, De Jong ve Donk'a baskı kuran Galatasaray Yönetimi, bu oyuncularla gerekirse uzlaşma yoluna gidip yolları ayırmayı planlıyor. Daha sonra Linnes, Carole, Hakan Balta, Emrah Başsan, Tarık Çamdal, Umut Gündoğan ve Sinan Gümüş'ün de gönderilmesi gündemde. Bu oyuncuların gönderilmesi hakkında Tudor'dan onay alındığı da gelen haberler arasında.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
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