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Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadını Ölüm Teğet Geçti! İşte O Görüntüler

YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADINI ÖLÜM TEĞET GEÇTİ! İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Rusya'da yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen kadını, yolu ortaladığı sırada minibüs adeta teğet geçti. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 13:10
Puan Ver : Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadını Ölüm Teğet Geçti! İşte O Görüntüler(10/10)6

Rusya'da yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ölümle burun buruna geldi. Kadın yolu ortaladığı sırada bir minibüs kendisini adeta teğet geçti. Yayanın ölümden döndüğü an ise başka bir aracın kamerasına yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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