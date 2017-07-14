YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADINI ÖLÜM TEĞET GEÇTİ! İŞTE O GÖRÜNTÜLER
Rusya'da yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen kadını, yolu ortaladığı sırada minibüs adeta teğet geçti. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Rusya'da yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ölümle burun buruna geldi. Kadın yolu ortaladığı sırada bir minibüs kendisini adeta teğet geçti. Yayanın ölümden döndüğü an ise başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Kaynak: haberinburada
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