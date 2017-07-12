Gaziantep İslahiye ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesinde yaşayan kadınlar, Barbaros caddesi Uğur sokakta yaptığı eylemde yolu trafiğe kapattı. Bozuk yollarının yapılmaması nedeniyle yolu kaya parçaları ve konteynerler ile kapatan kadınlar, traktör ve araçların geçişine izin vermedi. 3 gün boyunca kapalı olan yol, çalışmaların başlama sözünün alınmasıyla ulaşıma açıldı.

"YETKİLİLER 'YAPACAĞIZ' DEDİLER AMA YAPMADILAR"

Mahalle sakinlerinden Asude Demir, "Yolumuz toz, toprak pencere açamıyoruz kışın çamurdan yazında toz ve topraktan rahat oturamıyoruz. Toz yazın evimizin içerisine kadar giriyor. Bu yol hiç yapılmadı hep böyleydi. Yetkilerin bize söylediği 'yapılacak, yapacağız' kelimeleri oldu ama ancak yapılmadı. Yapılmayınca bizimde dayanacak gücümüz kalmadı. Sonuç olarak yolu kapama kararı aldık" diye tepkisini dile getirdi.

DOLMUŞLAR YOL BOZUK DİYE BAŞKA MAHALLELERDE BIRAKIYOR

Büyük mağduriyet yaşadıklarını anlatan Demir, "İlçeden buraya bindiğimiz dolmuşlar bizim yollar iyi olmadığından bizi mahallemize bırakmak yerine metrelerce uzakta başka mahallede bırakıyorlar. Buraya elimizdeki paket ve kolilerle yürüyoruz. Okul servisleri bile mahalleye gelmiyor, çocuklarımız yürümek zorunda kalıyorlar. Bu konuda çok mağduruz. Bizde 3 gündür yolları kapadık. Yol yapılana kadarda açmayı düşünmüyoruz" dedi.

"YOLUN ALT YAPISI TAMAMLANDI NEYİ BEKLİYORLAR"

Diğer kadınlar ise, "Yolun alt yapısı tamamlandı neden beklerler ki" diyerek tepkisini dile getirdi.

JANDARMA EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Vatandaşların şikayeti üzerine jandarma ve zabıta ekipleri devreye girdi. Yapılan tüm uyarılara rağmen kararlı olduğunu belirten kadınlar, jandarma ve belediye ekiplerinin devreye girmesi ile İslahiye Belediyesi Meclis Üyesi Osman Ercan ile görüştü.

20 TEMMUZ'DAN SONRA ÇALIŞMALARIN BAŞLAYACAĞI SÖZÜ VERİLDİ

Ercan alt yapının tamamlandığı, belirterek 20 Temmuz'dan sonra kilit taş ve sıcak asfalt çalışması başlanacağı sözünü verdi. Kadınlar yolun yapımına başlanacağı yönünde verilen sözün ardından 3 gün sürdürdükleri eylemi sonlandırdı.

Kaynak: haberinburada