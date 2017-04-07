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yolsuzluk skandalı ingiliz devine pahalıya patladı!

YOLSUZLUK SKANDALI İNGİLİZ DEVİNE PAHALIYA PATLADI!

İngiltere'nin önde gelen bankalarından Lloyds, 6 çalışanına ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturmalarının ardından zarar gören müşterilerine 100 milyon sterlin (462 milyon TL) tazminat ödeneceğini duyurdu.

Tarih : 07 Nisan 2017, 15:15
Puan Ver : Yolsuzluk Skandalı İngiliz Devine Pahalıya Patladı!(5/10)4


Bu yılın şubat ayında Lloyds ve bankanın iştiraki Halifax Bank of Scotland'da (HBOS) çalışan 6 kişinin bankacılık işlemlerinde yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanmasının ardından banka, işlemlerden zarar gören müşterilerini tespit ettiğini açıkladı.



Lloyds'dan yapılan açıklamada, zarar gören müşterilere ödenmek üzere 100 milyon sterlinin ayrıldığı belirtildi.



 



kaynak:hürriyet








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