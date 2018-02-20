Adana'da, refüjde beklediği sırada dengesini kaybederek yola düşen kadın, otomobil çarpması sonucu yaralandı. İlk müdahaleyi ise tesadüfen olay yerinden geçen oğlu yaptı.

Adana'da, dengesini kaybederek yola düşen kadın, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

İLK MÜDAHALEYİ TESADÜFEN GÖREN OĞLU YAPTI

Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki Dürdane Sofen, refüjde beklediği sırada dengesini kaybederek düştü. Bu sırada bulvarda seyreden Ömer Göksu yönetimindeki 01 PN 685 plakalı otomobil Sofen'e çarptı. Yaralanan kadına ilk müdahaleyi o sırada olay yerinden geçen oğlu yaptı. Sofen, daha sonra ambulansla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: haberinburada