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Yoldan çıkan otomobil, hızını alamayıp 2 kadını biçti

YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİL, HIZINI ALAMAYIP 2 KADINI BİÇTİ

Balıkesir Ayvalık'ta yoldan çıkan otomobil hızını alamayınca yürüyüş yapan 2 kadına arkadan çarptı. 2 kadının ölümüne neden olan yaşlı adam kaçarken yakalanarak gözaltına alındı.

Tarih : 09 Mart 2018, 11:00
Puan Ver : Yoldan Çıkan Otomobil, Hızını Alamayıp 2 Kadını Biçti(6/10)2

Balıkesir Ayvalık'ta yoldan çıkan otomobil hızını alamayınca yürüyüş yapan 2 kadına arkadan çarptı. 2 kadının ölümüne neden olan yaşlı adam kaçarken yakalanarak gözaltına alındı.

YÜRÜYÜŞ YAPAN 2 KADINA ARABA HIZLA ÇARPTI

Ayvalık'ın en büyük mahallesi Altınova'da meydana gelen kazada; Sahil mevkiindeki İskele yolunda akşam yürüyüşü yapan Meryem Batur ile komşusu Sevim Kılıç'a, Fikret I. yönetimindeki özel otomobil hızla yoldan çıkarak arkadan çarptı.

ÇARPIP KAÇAN ADAM GÖZALTINA ALINDI

Kazaya sebep olan Fikret I. ise olay yerinden kaza yaptığı aracıyla kaçtı.

Yaşlı adam, aracını Sahil Mevkisi'nde bulunan bir siteye bırakarak olay yerine yaya olarak döndüğü sırada İskele Jandarma Karakol bünyesindeki ekiplerce yakalandı.

Korktuğu için olay yerinden uzaklaştığını ifade eden Fikret I. olayı itiraf ederek gözaltına alındı.

KALDIRIMIN OLMAMASI KAZAYA SEBEP OLDU

Olay yerine gelen kazazede yakınları sinir krizleri geçirirken, vatandaşlar ise Sahil yoluna kaldırım yapılmaması halinde benzeri kazaların sıklıkla meydana gelebileceğinden yakındı.

Talihsiz iki kadının cenazeleri ise otopsi için Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma yaptığı ilk incelemesinde ise kaza mahallinde fren izine rastlayamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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