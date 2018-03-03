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Yoldaki siyah noktalara dikkat! Teröristlerden Afrin'de hain plan

YOLDAKİ SİYAH NOKTALARA DİKKAT! TERÖRİSTLERDEN AFRİN'DE HAİN PLAN

Afrin'de teröristlerin çekildikleri köyde yola kurdukları bombalı tuzak ÖSO askerleri tarafından son anda fark edildi.

Tarih : 03 Mart 2018, 19:20
Puan Ver : Yoldaki Siyah Noktalara Dikkat! Teröristlerden Afrin'de Hain Plan(10/10)6

Afrin'deki terör mevzilerine yönelik hız kesmeden devam eden Zeyin Dalı harekatı kapsamında teröristlerin elindeki köyler bir bir kurtarılıyor.

BOMBALI TUZAKLAR KURUYORLAR

TSK ve ÖSO birlikleri karşısında direnemeyen hainler kaçtıkları yerlere bombalı tuzaklar kuruyorlar.

YOLA KURDUKLARI BOMBALI TUZAK SON ANDA FARK EDİLDİ

Son olarak ÖSO birlikleri, girdiği köylerden birinde yola tuzaklanmış bombayı son anda fark etti. Teröristlerin yol kenarına yerleştirdikleri bombanın pimine bağladıkları ipi yola gerdikleri görüldü.

ÖSO askerlerinin dikkati sayesinde bomba infilak etmeden tuzak bozuldu. Hainlerin çekildikleri köylerde ev içlerine kadar bu tarz tuzaklar kurdukları öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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