YOLDA YÜRÜRKEN ÜZERİNE PALMİYE AĞACI DEVRİLEN KADIN KORKUNÇ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Hindistan'da yogadan dönen kadın, yolda yürüdüğü sırada henüz belirlenemeyen sebepten üzerine palmiye ağacı devrildi. Talihsiz kadın hayatını kayberken, Hindistan'da televizyon kanalında sunucu olduğu belirtildi.
ÇEVREDE BULUNANLAR KADINI AĞACIN ALTINDAN ÇIKARDI
Çevredekilerin müdahalesiyle ağacın altından çıkarılan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz kadının bir televizyon kanalında sunucu olduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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