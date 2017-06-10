YOLDA 'FUHUŞ İÇİN MÜŞTERİ ARIYORUM' DEDİ, CEZAYI YEDİ
AYM, C.D.'ye verilen para cezasını, trafik kurallarının herkesi bağladığı ve araç yollarında bulunan kişilerin trafiği tehlikeye düşürmeleri durumunda cezalandırılmalarının doğal olduğu vurgulayarak onayladı
Anayasa Mahkemesi (AYM), Bursa'da “Otostop yaparak fuhuş için müşteri arıyorum” diyen bir travestiye trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla idari para cezası verilmesini haklı buldu.
Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre olay 2014'te Bursa'da yaşandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 12 Mart'ta 01.45'te düzenlediği tutanağa göre C.D., Yeni Yalova Beş Yol Kavşağı'nda seyir halindeki araçları durdurmaya çalıştı, araçların önüne geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulundu. Ne yaptığını soran polislere “Otostop yaparak fuhuş için müşteri arıyorum” yanıtını verince gözaltına alınan C.D., Ahlak Büro Amirliği'ne götürüldü. C.D., trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle Trafik Kanunu uyarınca 80 TL para cezası kesilerek serbest bırakıldı.
kaynak:milliyet
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