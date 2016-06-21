O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

yolda duran tır'ın altına girdi!.. 1 ölü, 2 yaralı!

YOLDA DURAN TIR'IN ALTINA GİRDİ!.. 1 ÖLÜ, 2 YARALI!

İZMİT'te, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu otomobil yolda duran TIR'ın altına girdi.

Tarih : 21 Haziran 2016, 09:32
Puan Ver : Yolda Duran Tır'ın Altına Girdi!.. 1 Ölü, 2 Yaralı!(10/10)10


İZMİT'te, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu otomobil yolda duran TIR'ın altına girdi. 112 Acil ekibinin kalp masajıyla hayata döndürülen Serhat Cinemre kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Kaza, D-100 Karayolu Kocaeli Valiliği mevkiinde meydana geldi. Recep Ş. idaresindeki 41 L 9637 plakalı TIR çift şeritli yolda sağ şeritte durdu. Arkadan gelen Muhammet Emin Andıç idaresindeki 59 KS 800 plakalı otomobil yolda duran TIR'a arkadan çarparak altına girdi. Kazada, Muhammet Emin Andıç, Serhat Cinemre ve Fatih Yavuz yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, kalbi duran Serhat Cinemre'yi hayata döndürmek için çabaladı. Asfalt yola yatırılan Serhat Cinemre kalp masajı ile kalbi yeniden çalıştırıldı. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serhat Cinemre'nin kalbi yeniden durdu ve doktorların çabaları sonuç vermedi. Muhammet Emin Andıç ile Fatih Yavuz ise kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındılar.



Polis, TIR sürücüsünü gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.








Etiketler: Yolda  Duran  Tır  In  Altına  Girdi  1  Ölü  2  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER