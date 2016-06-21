

İZMİT'te, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu otomobil yolda duran TIR'ın altına girdi. 112 Acil ekibinin kalp masajıyla hayata döndürülen Serhat Cinemre kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.



Kaza, D-100 Karayolu Kocaeli Valiliği mevkiinde meydana geldi. Recep Ş. idaresindeki 41 L 9637 plakalı TIR çift şeritli yolda sağ şeritte durdu. Arkadan gelen Muhammet Emin Andıç idaresindeki 59 KS 800 plakalı otomobil yolda duran TIR'a arkadan çarparak altına girdi. Kazada, Muhammet Emin Andıç, Serhat Cinemre ve Fatih Yavuz yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, kalbi duran Serhat Cinemre'yi hayata döndürmek için çabaladı. Asfalt yola yatırılan Serhat Cinemre kalp masajı ile kalbi yeniden çalıştırıldı. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serhat Cinemre'nin kalbi yeniden durdu ve doktorların çabaları sonuç vermedi. Muhammet Emin Andıç ile Fatih Yavuz ise kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındılar.







Polis, TIR sürücüsünü gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.