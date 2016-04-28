Türk Hava Yolları (THY) İstanbul-Ercan uçağı, sahipsiz bir çanta sebebiyle boşaltıldı. Sahipsiz çantanın, uçakta müzik dinlemesi sebebiyle anonsları duymayan yolcuya ait olduğu anlaşıldı.



İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Kıbrıs Ercan'a gidecek TK968 sefer sayılı uçağı kabinde sahipsiz bagaj tespit edildi.



Anonslara rağmen çantanın sahibi çıkmayınca, kabin ekibi yolculardan havacılık kuralları gereği çantalarını alarak uçaktan terminale geçiş yapmalarını istedi.



Sahipsiz çantanın kulaklıkta müzik dinleyen bir yolcuya ait olduğu ve uyarıları duymadığı öğrenildi. Güvenlik kontrolünün ardından yolcular tekrar uçağa alındı.



Atatürk Havalimanı'ndan 13.35'te kalkması gereken uçak 1,5 saat gecikmeyle 15.05'te kalktı.