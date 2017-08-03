YOLCULARIN GÖZÜ ÖNÜNDE FERİBOTTAN ATLADI!
Tunceli'de bindiği feribotta kimliği ile eşinin cep telefonu numarasının yazılı olduğu kağıdı bıraktıktan sonra Keban Baraj Gölü'ne atlayan şahsı arama çalışması başlatıldı.
Tunceli'nin Pertek ilçesinde bindiği feribotta kimliği ile eşinin cep telefonu numarasının yazılı olduğu kağıdı bıraktıktan sonra Keban Baraj Gölü'ne atlayan şahsı arama çalışması başlatıldı. Olay yerinde askeri botla ve balıkçı kayıkları ile arama yapıldı ancak Akay'a şuana kadar ulaşılamadı. Şahsın bulunması için olay yerine dalgıçlar gönderildi.
KİMLİĞİ İLE EŞİNİN NUMARASININ YAZILI OLDUĞU NOTU BANKA BIRAKTI
Elazığ tarafından Tunceli'nin Pertek ilçesine doğru hareket eden feribotta bulunan Tunceli'nin Hozat ilçesi doğumlu Erdoğan Akay (55), feribotun karadan 300 metre uzaklaşmasının ardından kimliği ile eşinin cep telefonu numarasının yazılı olduğu kağıdı oturduğu banka bıraktı.
YOLCULARIN ŞAŞKIN BAKIŞLARI ARASINDA GÖLE ATLADI
Akay, daha sonra yolcuların şaşkın bakışları arasında Keban Baraj Gölü'ne atladı. Akay suya batarak kaybolurken, vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi.
ŞAHSIN BULUNMASI İÇİN OLAY YERİNE DALGIÇLAR GÖNDERİLDİ
Olay yerinde askeri botla ve balıkçı kayıkları ile arama yapıldı ancak Akay'a şuana kadar ulaşılamadı. Şahsın bulunması için olay yerine dalgıçlar gönderildi. Erdoğan Akay'ın Karayolları'ndan emekli olduğu ve Mersin'de ikamet ettiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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