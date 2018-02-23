YOLCULAR YUMRUKLAR ARASINDA KALDI! OTOBÜS ŞOFÖRÜNE KANO SALDIRISI
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda otobüse kanoyla binmek isteyen çift ile şoförün yumruk yumruğa kavga ettiği, kano sahibi kadının engel olmak için otobüsün önüne yattığı anlar kameraya yansıdı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kanoyla otobüse binmek isteyen çift ile otobüs şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında otobüs şoförü saldırıya uğradı. Kavgada arada kalan bir kadın yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
ÇİFT, OTOBÜSE KANOYLA BİNMEK İSTEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI
Sabiha Gökçen Havalimanı otobüs peronunda kalkış saatini bekleyen özel halk otobüse, yanlarındaki kanoyla binmek isteyen biri kadın iki kişiyle otobüs şoförü arasında kavga çıktı. Kavga otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay geçtiğimiz salı günü saat 18.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı otobüs peronlarında meydana geldi.
BÜTÜN YOLCULAR BİNDİKTEN SONRA ALABİLİRİM
Biri kadın iki kişi, Sabiha Gökçen Havalimanı- Kadıköy seferini yapmak için bekleyen özel halk otobüsüne kanoyla binmek istedi. Otobüsün şoförü Sinan Selvi, tüm yolcuların binmesinin ardından kendilerini içeri alabileceği söyledi.
YUMRUKLU KAVGADA KADIN YERE DÜŞTÜ
Ancak duruma itiraz eden çift ile otobüs şoförü tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek yolcu, şoför Sinan Selvi'ye saldırdı. Ardından karşılıklı yumruklaşma yaşandı. Kavga sırasında otobüs şoförüne saldıran kişinin yanındaki kadın yere düştü. Kavgayı araya giren diğer yolcular ayırdı.
KADIN ŞOFÖRE ENGEL OLMAK İÇİN OTOBÜSÜN ÖNÜNE YATTI
Kavganın ardından otobüs şoförüne saldıran kişinin yanındaki kadın, yere yatarak otobüsün seferine engel olmak istedi. Kadının arkadaşı tarafından ikna edilerek yattığı yerden kaldırılmasıyla olay sona erdi. Olayın ardından otobüs şoförü Sinan Selvi, darp raporu alarak şikayetçi oldu.
Kaynak: haberinburada
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