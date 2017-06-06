YOLCULAR BOMBA PANİĞİYLE UÇAKTAN ATLADI
Avustralya Albury'de bir havaalanındaki uçakta bulunan tehdit notu, yolcuların aşağı atlamasına yol açtı. Notun şaka amacıyla bırakıldığı ortaya çıktı.
Avustralya'da terör örgütü DAEŞ saldırısından saatler sonra bu kez bir havaalanında olağanüstü anlar yaşandı.
Şaka için uçağın tuvaletine bırakılan bir not, Yeni Güney Galler eyaletindeki Albury'de bulunan havalimanının tahliye edilmesine yol açtı.
Reuters haber ajansına konuşan polis sözcüsü, "Hiçbir şey bulunmadı, hiç kimseye karşı bir tehdit yoktu, yalnızca bir nottu" dedi.
42 yolcusu bulunan küçük uçaktaki panik anını anlatan bir yolcu, bir kişinin "Bagajlarınızı bırakın. Dışarı koşun, koşun, koşun" diye bağırdığını söyledi.
Bunun üzerine, bazı yolcular panikle uçaktan piste atladı.
Polis yetkilileri, uçağın tuvaletine notu bırakan erkeğin bir erkeğin tutuklandığını aktarıyor ancak bırakılan notun ne olduğu açıklanmış değil.
kaynak:sabah
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