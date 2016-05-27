Japonya'nın en büyük havalimanı olan Tokyo Haneda'da yerel saatle 08.00'de meydana gelen olayda, Güney Kore'nin başkenti Seul'a gitmek üzere pist başına gelen Kore Havayolları'na ait Boeing 777 tipi yolcu uçağı hızlanmaya başladı.