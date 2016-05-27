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yolcu uçağının kalkış sırasında motoru yandı

YOLCU UÇAĞININ KALKIŞ SIRASINDA MOTORU YANDI

Japonya'nın en büyük havalimanı olan Tokyo Haneda'da yerel saatle 08.00'de meydana gelen olayda, Güney Kore'nin başkenti Seul'a gitmek üzere pist başına gelen Kore Havayolları'na ait Boeing 777 tipi yolcu uçağı hızlanmaya başladı.

Tarih : 27 Mayıs 2016, 12:37
Puan Ver : Yolcu Uçağının Kalkış Sırasında Motoru Yandı(7/10)7


Japonya'nın en büyük havalimanı olan Tokyo Haneda'da yerel saatle 08.00'de meydana gelen olayda, Güney Kore'nin başkenti Seul'a gitmek üzere pist başına gelen Kore Havayolları'na ait Boeing 777 tipi yolcu uçağı hızlanmaya başladı.








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